The Big Bang Theory: Leonard y Penny podrían separarse por esta razón

El inicio de la temporada final de 'The Big Bang Theory' ha acercado a sus fans a observar mejor los detalles de cada episodio que los conducirá al final de la famosa historia de cuatro amigos científicos en los Estados Unidos. Por ello, muchos han mostrado preocupación de que una de las parejas más consolidadas de la serie vean peligrar su relación amorosa, pues se trata de Leonard y Penny.

A raíz de la presentación del primer capítulo de la temporada 12, no se tardó mucho en especular acerca de cómo terminará la ficción de CBS. Al parecer, nuevamente se ha apostado por traer un tema importante a la serie como la paternidad y la decisión de ambos en una nueva etapa como pareja.

Como se sabe, el matrimonio entre Leonard y Penny, interpretada por Kaley Cuoco, pasó por diversas pruebas antes de darse el sí. No obstante, en la reciente emisión del episodio se observa que el científico se aplica un test para determinar si ambos son compatibles.

En ese momento descubre que ella no desea tener hijos, mientras que él sí. De hecho, en anteriores oportunidades el físico le ha comunicado a Penny que, dentro de cinco años, él se observa siendo padre de familia. En el capítulo, además, piensa que la aspirante a actriz le va a corresponder, pero no es así y le reafirma que no quiere ser mamá pese a que Bernadette intenta convencerla.

Al final del episodio, Leonard se resigna a no tener hijos por la estabilidad de su relación. No obstante, los fans están preocupados porque no saben qué ocurrirá en la serie ya que si se mantienen estas diferencias en los personajes, es muy probable que termine con la ruptura por no tener la misma visión de familia.