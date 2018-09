Henry Cavill desmiente rumor y seguirá en el papel de Superman [VIDEO]

Hace unas horas miles de fanáticos de las películas de DC se decepcionaron al enterarse que Henry Cavill dejaba el manto de Superman por un malentendido con Warner Bros. Sin embargo, ha sido su representante quien desmintió este rumor en su cuenta de Instagram.

Dany García, la manager del actor indicó que las relaciones entre su representado y la Warner siguen intactas y que” la capa sigue en su armario” dando a entender que Cavill no dejará de interpretar a Superman por el moment

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.