Batman: Protagonista de Game of Thrones sería el remplazo de Ben Affleck [FOTO]

Luego de que se conociera el problema de alcoholismo por el que atraviesa el actor Ben Affleck y por el que ha sido internado en rehabilitación; Warner Bros. evalúa remplazarlo en su rol de ‘Batman’ para la nueva película del superhéroe.

Además, Matt Reeves, director del film, estaría evaluando elegir a un intérprete más joven para la próxima película sobre el superhéroe de DC Comics. Pues bien, los últimos rumores apuntan a que ya se habría centrado la mirada en un reconocido actor quien es protagonista de la serie Game of Thrones. ¿De quién se trata? Sigue leyendo para enterarte de todo.

Así es, todo parece indicar que Warner Bros. ya tiene en la mira al que sería el nuevo protagonista de la siguiente película de Batman, quien incluso se ha comentado que ya se ha realizado las pruebas digitales con su apariencia en el traje del ‘Murciélago’.

En el portal Revenge of the Fans, se ha comentado que Kit Harington, actor quien interpreta a Jon Snow en la reconocida serie de HBO ‘Game of Thrones’, sería el elegido para representar al ‘Caballero de la noche’. Según dicho portal web, ya se habría creado una prueba digital de Harrington en el traje de Batman; sin embargo, no se sabe si se trató de una prueba general para el diseño del traje o algo salió del desarrollo de este proceso.

Este rumor ha sido muy comentado en las redes sociales puesto que como se sabe, Matt Reeves, director de la nueva película de Batman, mencionó que quiere hacer a Bruce Wayne mucho más joven que la versión vista en la cinta ‘Batman vs Superman’, por lo que Harrington calzaría perfecto para el personaje.

Como se recuerda, el actor de Game of Thrones, ya había mencionado en ocasiones anteriores que le encantaría interpretar a Batman en un tono más liviano, puesto que el que se luce ahora en los cines es “demasiado oscuro y serio”, sostuvo el actor.