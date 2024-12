Estudio científico revela cómo se construyeron las pirámides de Guiza: sin tecnología moderna, pero con naturaleza

Las pirámides de Guiza, construidas hace unos 4500 años, son un testimonio de las construcciones del Reino Antiguo de Egipto y de la visión de los faraones sobre la vida después de la muerte. Estos monumentos, que fueron diseñados como tumbas para los faraones, han logrado su propósito de perdurar a través del tiempo, siendo considerados reliquias de una civilización antigua. Las pirámides fueron erigidas para garantizar que los gobernantes egipcios pudieran trascender en la eternidad y convertirse en dioses en la otra vida.

El faraón Keops (también conocido como Jufu), quien gobernó en el siglo XXVI a.C., fue el encargado de iniciar la construcción de la Gran Pirámide de Guiza, la más grande de las tres que se encuentran en la meseta. Originalmente, esta pirámide alcanzaba los 147 metros de altura, aunque hoy en día es un poco más baja debido a la desaparición de sus piedras de revestimiento.

Continuando con estas megaconstrucciones, su hijo, el faraón Kefrén (Jafre en egipcio antiguo), erigió la segunda pirámide de Guiza alrededor del 2520 a.C. Su necrópolis se caracteriza la pirámide y por la presencia de la Esfinge, una de las figuras más misteriosas de la antigüedad. Esta figura mitológica, con cuerpo de león y cabeza de faraón, se encuentra cerca de la pirámide de Kefrén.

Por último, la tercera pirámide de Guiza, construida por Menkaure, hijo de Kefrén, es significativamente más pequeña que las otras dos, con una altura de 66 metros. El complejo piramidal de Menkaure incluye dos templos y tres pirámides de reinas, destacando por una decoración única en las cámaras funerarias, aunque el sarcófago original del faraón se perdió en el mar en 1838.

¿Cómo se construyó las pirámides de Guiza sin tecnología?

Las pirámides de Guiza siguen siendo uno de los logros más impresionantes y un reciente estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló como se llevó a cabo esta megaconstrucción de la antigüedad. De acuerdo al estudio, las pirámides fueron el resultado de un increíble esfuerzo técnico y una organización política centralizada.

Esta investigación plantea la utilización de las condiciones medioambientales en Egipto para facilitar el transporte de los gigantescos bloques de piedra utilizados en la construcción de las pirámides. Además, según complementa National Geographic, los obreros que construyeron las pirámides no eran esclavos, como comúnmente se piensa, sino trabajadores egipcios capacitados.

El informe se respalda en la ubicación de las pirámides en la orilla occidental del río Nilo, donde los constructores usaron una de las ramificaciones del Nilo, conocida como el brazo de Khufu, para transportar los materiales. Esta antigua vía fluvial, hoy extinta, habría permitido que los bloques de piedra fueran transportados de manera más eficiente a lo largo del río.

"La rama de Keops permaneció en un nivel de agua alto durante los reinados de Keops, Kefrén y Micerinos, lo que facilitó el transporte de materiales de construcción al complejo de pirámides de Giza", señala el estudio. Este método de utilización de los recursos naturales muestra el nivel de sofisticación alcanzado por la civilización egipcia en su capacidad para manipular su entorno en beneficio.

Las caras ocultas de la Gran Pirámide de Guiza

La Gran Pirámide de Guiza se erige como un símbolo de la grandeza de la civilización antigua. Este monumento fascinó a generaciones de viajeros y científicos, pero un reciente descubrimiento desafían la percepción tradicional de su estructura. ¿Podría ser que la Gran Pirámide, en lugar de tener cuatro caras, en realidad posea ocho?

Un estudio realizado en 2023 por el matemático Akio Kato reveló que las caras de la pirámide son ligeramente cóncavas, lo que genera una ilusión de geometría octogonal. Este hallazgo, publicado en la revista 'Archaeological Discovery', se basa en observaciones que datan de más de un siglo y plantea interrogantes sobre la ingeniería detrás de esta maravilla arquitectónica.

"Cada cara está ligeramente dentada a lo largo de su línea central, desde la base hasta la cúspide", detalla Kato en su estudio. "En otras palabras, la Gran Pirámide es una pirámide octogonal cóncava, en lugar de la pirámide cuadrada estándar".