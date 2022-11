Científicos preparan un ‘lenguaje alienígena’ en caso de contactar con extraterrestres

¿Cómo reaccionaría la humanidad si, en un futuro, descubrimos que no estamos solos en el universo? Aunque no tengamos ninguna señal remota de vida extraterrestre hasta ahora, la pregunta siempre ha inquietado a los científicos.

Por esa razón, la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, ha creado un nuevo centro de investigación que coordinará a nivel global cómo prepararnos para responder responsablemente ante el eventual suceso.

Se trata de SETI Post-Detection Hub, el cual estará compuesto por especialistas de diversas ramas de las ciencias y las humanidades. Entre sus tareas también estará crear un modelo de lenguaje alienígena que nos permita comunicarnos con otra civilización inteligente.

El Dr. John Elliott, director del SETI Post-Detection Hub (centro), dirigirá el desarrollo de los protocolos para establecer una comunicación con una civilización extraterrestre. Foto: University of Saint Andrews

El instituto SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre en español) es una organización de investigación sin fines de lucro que busca explorar y comprender el origen de la vida en el universo.

“La ciencia ficción está repleta de exploraciones del impacto en la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso encuentros con la vida o inteligencia en otra parte”, sostuvo John Elliot, investigador y coordinador de SETI Post-Detection Hub, en un comunicado de la universidad escocesa.

“Pero debemos ir más allá de pensar en el impacto en la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento experto no solo para evaluar la evidencia, sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo es ahora”, añadió.

El desarrollo de un lenguaje extraterrestre

Uno de los mayores desafíos del nuevo grupo científico será la creación de un lenguaje alienígena básico.

“Explorar señales de supuesto origen extraterrestre en busca de estructuras de lenguaje y adjuntar significado es un proceso elaborado y lento durante el cual nuestro conocimiento avanzará en muchos pasos a medida que aprendamos ‘extraterrestre’”, señaló Elliot.

Los expertos señalan que este protolenguaje será tan necesario como ya lo es, por ejemplo, el procedimiento para desviar asteroides en peligro de colisión con la Tierra.

“¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados —desde el punto de vista científico, social y político— para un acontecimiento que podría hacerse realidad tan pronto como mañana, y que no podemos permitirnos gestionar mal”, concluyó Elliott.