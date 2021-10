“Twindemic”: la epidemia doble de gripe y COVID-19 que amenaza a EE. UU., según expertos

En un momento crítico de la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos, una temporada de influenza reprimida del año pasado podría ser una amenaza “particularmente siniestra” en este invierno, advirtieron dos investigadores expertos en políticas de vacunación y salud pública del país. El posible escenario, llamado también “Twindemic”, consistiría en una combinación de enfermedades infecciosas sin precedentes y podría saturar aún más el debilitado sistema de salud.

El artículo, publicado en The Conversation, fue escrito por Mark S. Roberts y Richard K. Zimmerman.

Según las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una temporada de gripe típica suele producir de 30 a 40 millones de casos de enfermedad sintomática, entre 400.000 y 800.000 hospitalizaciones y de 20.000 a 50.000 muertes. No obstante, desde la pandemia, se ha registrado una histórica reducción de casos. Así, comparando el periodo de 2019-2020 con el de 2020-2021, las muertes por influenza se redujeron en una proporción de 200 a uno.

Estados Unidos vive una cuarta ola del coronavirus debido a la predominancia de la variante delta y el escepticismo a la vacuna contra la COVID-19. Foto: DPA

El motivo de la disminución, indican los autores, son las medidas de bioseguridad adoptadas en la pandemia, como el uso de mascarillas, la cuarentena, la mayor higiene personal y el distanciamiento social. Estas evitaron la propagación de distintas enfermedades respiratorias.

Sin embargo, mientras la vacunación contra la COVID-19 avanza, las medidas para retenerla disminuyen, dando paso a que virus respiratorios vuelvan a circular, como el virus sincitial respiratorio (VSR).

Los médicos temen que una temporada de influenza, de la cual se desconoce su gravedad, coincida en la temporada de invierno con la cuarta ola del coronavirus en EE. UU., dominada por la variante Delta.

La inmunidad frente a la influenza depende de muchos factores, indican los expertos. Al ser un virus endémico que muta rápidamente, nuestra defensa depende de qué tan similar sea la cepa circulante con las anteriormente experimentadas, qué tan recientes fueron esas infecciones y, sobretodo, de la proporción de vacunados en la temporada.

No obstante, datos de la encuesta de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas, realizada en octubre, revelaron que un 44% de los estadounidenses no están seguros o no planean vacunarse contra la influenza este año . Aunque no es una cifra distinta a momentos prepandémicos, la preocupación es la posible saturación de los hospitales por estos casos, que pueden llegar a ser de gravedad.

Rochelle. P. Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), recibe una vacuna de influenza. Foto: NFID

Por tal razón, los expertos sugieren que las autoridades redoblen la promoción de la vacunación contra este virus, no descuidar las medidas anti-COVID-19 y, en caso sea posible, permanecer en casa por cualquier síntoma. En ese sentido, la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, enfatizó a inicios de este mes que todos los mayores de 6 meses deban inocularse contra la influenza.