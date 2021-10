Lluvia de estrellas Dracónidas: ¿a qué hora y cómo ver este fantástico fenómeno?

La lluvia de estrellas Dracónidas, fragmentos desprendidos del cometa 21P/Giacobini-Zinner, registrará su punto máximo entre el jueves 7 y el viernes 8 de octubre —ya que está activa del 6 al 10 de octubre, pero con variable intensidad—. Sin embargo, tal evento astronómico se apreciará mejor desde el hemisferio norte.

Esta lluvia de meteoros se reconoce por el nombre de Dracónidas, en relación a que su radiante —procedencia aparente desde el cielo— coincide con la cabeza de la constelación de Draco o El dragón. El portal especializado Earth Sky destaca que este espectáculo de los cielos produjo impresionantes exhibiciones de meteoritos en 1933 y 1946.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en nuestro país será difícil observar el fenómeno, no obstante, no se debe dejar la oportunidad de estar atentos al anochecer, cuando la luz solar no intervenga. Por su parte, Bill Cooke, de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA, expresó que la lluvia de meteoros favorecerá a los entusiastas de Oriente Medio, ubicados en el norte de África y algunas partes de Europa.

“Los meteorólogos no están muy seguros de la fuerza del espectáculo (de octubre), principalmente, debido a que el cometa ya tuvo un encuentro cercano con Júpiter a finales de la década de 1880″, apunta la NASA. “El tirón gravitacional del gigante gaseoso había alterado la órbita del cometa, suceso que se traduce en la incertidumbre de la localización de los filamentos expulsados aquella vez”, agrega la agencia espacial de los Estados Unidos.

Imagen compuesta de la lluvia de meteoros Dracónidas vista cerca de Tucson, Arizona, en 2013. Foto: Sean Parker Photography

¿A que hora será la lluvia de estrellas 2021?

La lluvia de meteoros Dracónidas 2021 podrá ser vista, aunque no con la constancia de otros espectáculos similares, desde varios puntos del planeta en diversos momentos del 7 y 8 de octubre, de acuerdo a un comunicado de la NASA:

Perú: entre las 15.00 y 17.00 horas, pero con mejor posibilidad de visión a partir del anochecer

México: desde las 19.09 horas

España: entre las 19.00 y 21.00 horas

Chile: a partir de las 19.48 horas

Cómo ver la lluvia de estrellas Dracónidas

Es clave apartarse de la contaminación lumínica de las ciudades. Muchas Dracónidas se moverán en los cielos sin ser vistas por tener brillos débiles y competir con la luz reflejada de la Luna casi llena.

“La situación es aún peor en América del Norte donde la lluvia tendrá lugar a plena luz del día, opacando de este modo por completo el espectáculo”, señala la NASA.

El Observatorio Astronómico Nacional de España recomendó no utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión porque la lluvia de meteoros puede ser apreciada desde cualquier punto de la bóveda celeste. Además, hay que buscar sectores oscuros en oposición al satélite natural de la Tierra .

Lluvia de estrellas sobre el castillo de Holloko, cerca de Budapest (Hungria). Foto: Peter Komka / EFE

Lluvia de estrellas Oriónidas

Desde el 2 de este mes hasta el 7 de noviembre cruza la atmósfera terrestre la lluvia de estrellas Oriónidas, producidas por los restos del cometa Halley, escribió el IGP. Reciben su nombre porque la lluvia de meteoros es visible a partir de la constelación de Orión , una de las más identificables en el cielo por su cinturón de tres luceros, Alnitak, Alnilam y Mintaka, también conocidos popularmente con el sobrenombre de Tres reyes magos o Tres Marías.

Un rastro de la lluvia de meteoros Oriónidas captado en el momento preciso. Foto: NASA / JPL Caltech

La lluvia de meteoros Oriónidas es una de las más esperadas porque es posible observar hasta 20 eventos luminosos por hora. Del 21 al 22 de octubre, será la velada de mayor actividad, desde la medianoche hasta el amanecer.

Otros fenómenos astronómicos

Este mes de octubre y parte de noviembre, se producirá el paso cenital del Sol sobre territorio peruano, también conocido como “el día sin sombra”, fenómeno que se podrá observar en momentos diferentes dependiendo de la ubicación.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) detalló que “el día sin sombra” será apreciado primero en las ubicaciones más al norte. Hay que estar atento a las diferentes fechas y horas brindadas por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

Por otro lado, la lluvia de estrellas Táuridas empezará a llenar sus rastros en el cielo entre el 4 y 5 noviembre. Luego, el 17 de noviembre, la lluvia de meteoros Leónidas cerrará el ciclo mensual de este tipo de evento astronómico.