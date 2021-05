Hombre con ceguera recupera parcialmente la visión tras terapia genética

Imagen del paciente evaluando si había o no un vaso encima de la mesa blanca. Foto: Sahel, JA., Boulanger-Scemama, E., Pagot, C. et al. / Nature Medicine

El hombre de 58 años había estado totalmente ciego durante 40 años y los científicos alteraron las células de su retina para que pueda detectar ciertos objetos.