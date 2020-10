Médicos advierten que la COVID-19 podría causar infertilidad masculina

Un equipo de médicos en Israel concluyó que la COVID-19 podría provocar infertilidad en los varones. Tras revisar 40 estudios internacionales, los expertos observaron un descenso en la cantidad y el movimiento del esperma en un 50% de pacientes que padecieron coronavirus grave o moderado.

Dan Aderka, doctor en el Centro Médico Sheba y líder del grupo de investigadores, explicó a The Time of Israel que el hallazgo es preocupante. Agregó que se necesita monitorear más de cerca a los pacientes, ya que no es raro encontrar que un virus provoque daño en el esperma .

“Todavía no sabemos si estos efectos son reversibles, pero sí sabemos que otras enfermedades de la familia de los coronavirus, como las paperas y el SARS, han dejado un efecto a largo plazo en la fertilidad de los pacientes masculinos”, señaló Aderka.

De acuerdo con el médico, el 20% de los varones adultos que ha sufrido paperas ha perdido totalmente su fertilidad. Además, otros análisis mostraron que la COVID-19 puede provocar daños en los testículos de los infectados.

“Un estudio chino examinó a pacientes con coronavirus que murieron y encontraron daño en sus testículos”, dijo, y agregó que dicho daño se concentró en dos células directamente responsables de la producción del esperma.

Adicional a esto, Aderka alertó sobre las investigaciones que mencionan que también se ha encontrado muestras de SARS-CoV-2 en el semen de algunos pacientes. De hecho, en setiembre, un estudio publicado por la revista británica European Medical Journal, realizado por los doctores Jan Tesarik y su hija Raquel Mendoza Tesarik, expuso que el coronavirus podía provocar fragmentación del ADN de los espermatozoides.

En consecuencia, los embriones, los fetos y la descendencia podían verse afectados por anomalías cromosómicas, lo que tiene un efecto negativo sobre la tasa de nacimientos: o bien disminuye la probabilidad de implantación de los embriones o aumenta la frecuencia de abortos espontáneos, citó Europa Press.

Los datos añadidos por los investigadores israelís afirmaron que los varones afectados por la infertilidad a causa de la COVID-19 tienen 33 años en promedio. Consideraron que el fenómeno se debe probablemente a la presencia del receptor ACE2 (el que utiliza el virus para infectar) en la superficie de las células de los testículos, llamadas Sertoli y Leydig.

Actualmente, su equipo ha comenzado a poner en práctica un seguimiento espermático en algunos pacientes recuperados de coronavirus, a fin de evaluar su fertilidad a largo plazo.

