Estudio niega que el remdesivir sea útil contra el nuevo coronavirus

El medicamento remdesivir, del laboratorio estadounidense Gilead, se configura como el más prometedor y efectivo tratamiento contra el nuevo coronavirus. No obstante, un reciente estudio, publicado por la revista médica The Lancent, concluyó que no tiene "ningún beneficio clínico significativo” contra la COVID-19.

El ensayo, realizado en China, fue publicado el 29 de abril, a tan solo horas después de que Gilead anunciara los “resultados positivos” del remdesivir en una investigación hecha junto con los Institutos de Salud Estadounidenses (NIH).

Según cita AFP, el ensayo clínico de Gilead deduce que el medicamento actúa como un placebo. Sus supuestos efectos contra la COVID-19 eran que mejoraba la condición de los pacientes sorprendentemente en menos de una semana. No obstante, el estudio en The Lancet, no concluye lo mismo.

“El tratamiento con remdesivir no acelera la curación ni reduce la mortalidad relacionada con la COVID-19 respecto a un placebo”, cita el informe.

Los resultados de dicho ensayo ya se habían filtrado el 23 de abril, tras la breve publicación por error de su resumen en el sitio web de la OMS, indicó entonces el Financial Times.

“No es el resultado que esperábamos, pero hay que tener en mente que solo pudimos contar con 237 pacientes de un objetivo de 453, puesto que la epidemia ya estaba bajo control en Wuhan”, dijo el doctor Bin Cao, principal responsable del estudio.

Cao estima que “deberían llevarse a cabo otros estudios para determinar si un tratamiento más precoz con remdesivir, a dosis más altas o asociado a otros antivirales o anticuerpos neutralizantes podría ser más eficaz en pacientes aquejados de formas graves” del nuevo coronavirus.

El ensayo se llevó a cabo entre el 6 de febrero y el 12 de marzo en 10 hospitales de Wuhan, entre pacientes con neumonía. De ellos, 158 recibieron dosis diarias de remdesivir y 79, de placebos, durante 10 días.

El ensayo no mostró ninguna diferencia significativa entre ambos grupos desde el punto de vista de la mejora del estado clínico de los pacientes (21 días de media en el primer grupo frente a 23 en el segundo) ni de la mortalidad (14% frente a 13%) en los 28 días del estudio.

Pruebas con remdesivir en el mundo

Los resultados aparentemente efectivos de los primeros ensayos con remdesivir han generado que diversos países se sumen a la investigación. La iniciativa, estimulada por la OMS, forma parte del proyecto Solidarity.

Dicha propuesta busca testear medicamentos, entre los que se encuentra el remdesivir, un antiviral originalmente creado contra el ébola. Entre la lista de países participantes de los ensayos se encuentra Perú, que aplicará los tratamientos en mil pacientes hospitalizados y en estado moderado o servero de la COVID-19.