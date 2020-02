Marte: descubren que un oasis de agua salada puede aparecer cada año

A consecuencia de las investigaciones de la NASA y otras instituciones, por muchos años se creyó que la presencia de agua en Marte solo era posible en forma de hielo o a nivel subterráneo. Sin embargo, un nuevo estudio ha descubierto que el agua salada puede formarse nada menos que en la superficie, desafiando las condiciones climáticas del Planeta Rojo.

Encontrar agua líquida en Marte es difícil porque el hielo se disipa rápidamente o se sublima a la atmósfera (se convierte en estado gaseoso) mucho antes de que alcance su punto de fusión (transición a estado líquido). Esto se debe a que la presión atmosférica en el Planeta Rojo no llega a alcanzar la presión de punto triple del H2O, es decir, la presión mínima necesaria para que exista agua líquida.

Fotografía de Marte tomada por la NASA.

La reciente investigación del científico principal del Planetary Science Institute, Norbert Schorghofer, ha destacado el importante rol que cumple el relieve en determinadas regiones de Marte para la aparición de estos ‘oasis’.

“Marte tiene muchas regiones frías ricas en hielo y muchas regiones cálidas sin hielo, pero las regiones heladas donde la temperatura se eleva por encima del punto de fusión son un punto dulce que es casi imposible de encontrar. Ese punto dulce es donde se formaría agua líquida”, explica Schorghofer, que publica los resultados en The Astrophysical Journal.

¿Cómo se forma el agua salada en Marte?

El proceso funciona de la siguiente manera: una roca en la superficie a latitudes medias proyecta una sombra en invierno. El área sombreada continuamente detrás de la roca es muy fría, tan fría que el hielo de agua se acumula en invierno. Cuando el sol vuelve a salir en primavera, el hielo se calienta de repente. En cálculos detallados del modelo, la temperatura aumenta de -128 ° C en la mañana a -10 ° C al mediodía, un gran cambio durante un cuarto de día. En tan poco tiempo, no todo el hielo se pierde en la atmósfera.

Vista en 3D de la temperatura de la superficie de Marte alrededor de una hipotética roca. El hielo se derrite en el suelo salado a medida que es calentado por el Sol. Crédito: Norbert Schorghofer.

La sal genera que el punto de fusión del H2O se produzca a menor temperatura, por lo que en un suelo rico en sal, el hielo de agua se derretirá a -10 grados. Se formarán salmueras o agua salada hasta que todo el hielo se haya convertido en líquido o vapor. De acuerdo al estudio, cada año en Marte, se repite el mismo proceso.

Las áreas sombreadas detrás de las rocas son tan frías en invierno que no solo se acumula agua helada sino también hielo de dióxido de carbono. Para Marte, el primer día sin hielo de dióxido de carbono en primavera se llama ‘crocus date’ (fecha del azafrán). La fusión ocurre durante o inmediatamente después de la fecha del azafrán.

“Responder a la pregunta de si la fusión de hielo de agua estacional en realidad ocurre en Marte requirió una gran cantidad de cálculos cuantitativos detallados, --los números realmente importan--”, dijo Schorghofer.

“Tomó décadas desarrollar los modelos cuantitativos necesarios”, concluyó el científico.

