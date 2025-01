Sinner y Swiatek desfilan sin oposición hacia las semifinales en Australia

Implacables, el N.1 mundial Jannik Sinner y la N.2 Iga Swiatek enfilaron las semifinales del Abierto de Australia, este miércoles en Melbourne pasando por encima del local Álex de Miñaur (8º) y de la estadounidense Emma Navarro (8ª).

Con menos calor, el número uno del mundo no mostró señales de los problemas físicos que lo lastraron en la ronda anterior, y pasó por encima del héroe local en la Rod Laver Arena con un contundente 6-3, 6-2 y 6-1.

En semifinales se batirá con el estadounidense Ben Shelton (20º), que eliminó al italiano Lorenzo Sonego (55º), para un puesto en la final contra el serbio Novak Djokovic (7º) o el alemán Alexander Zverev (2º).

El italiano de 23 años ganó el año pasado en Melbourne su primer Grand Slam, batiendo en semifinales a Djokovic (diez veces campeón en este torneo) y al ruso Daniil Medvedev en una final en la que perdía por dos sets.

Fue el inicio de una temporada de éxitos para Sinner, que conquistó también el Abierto de Estados Unidos y las ATP Finals a pesar del escándalo por un positivo en dopaje que la agencia de integridad del tenis consideró accidental, aunque hay un recurso de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que se resolverá en abril.

- Quejas hacia los periodistas -

Más complicado lo tuvo Shelton, que batalló durante cuatro horas ante Sonego; 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6 (7/4).

"Felicito a Sonego porque hemos jugado un tenis extraordinario", señaló el estadounidense.

Shelton, jugador carismático, amante de las bromas, se puso serio durante su conferencia de prensa para denunciar los comentarios inapropiados por parte de algunos periodistas.

"Cuando me dicen tras el partido: 'Monfils es bastante viejo para ser tu padre ¿Podría ser tu padre?' u hoy, en la pista, me preguntan: '¿Qué sientes sabiendo que sea cual sea tu adversario nadie te animará?'. A lo mejor es verdad, pero no creo que sean comentarios respetuosos por parte de alguien que nunca he visto antes", relató.

- Navarro, sin energía -

En categoría femenina Swiatek arrolló a Emma Navarro por 6-1 y 6-2, alcanzando por segunda vez las semifinales, su mejor resultado en el torneo (2022).

En una jornada ventosa en la Rod Laver Arena, la pentacampeona de Grand Slam se mostró intratable ante la semifinalista del último Abierto de Estados Unidos.

La número dos, liberada tras darse por cerrado el positivo por dopaje que sufrió en agosto -suspensión de un mes no recurrida por la AMA- se disputará un puesto en la final con la también estadounidense Madison Keys, que batió previamente a la ucraniana Elina Svitolina por 3-6, 6-3 y 6-4.

"Madison es una gran jugadora y experimentada, así que nunca sabes", dijo Swiatek al culminar su duelo con Navarro, que duró apenas una hora y 29 minutos.

"Será complicado, me centraré sólo en mí. Ha jugado un buen torneo aquí y sabemos muy bien de cómo puede jugar", agregó.

Aunque la estadounidense llega en un muy buen momento de forma, con un récord personal de diez victorias consecutivas, Swiatek se ha mostrado muy sólida en Melbourne.

En los cinco partidos que ha disputado no ha perdido ni un solo set y solo ha cedido 14 juegos, la mitad de ellos en la primera ronda.

En la otra semifinal del cuadro femenino, que se disputan el jueves, se medirán la actual bicampeona y número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, contra la española Paula Badosa (12ª).

