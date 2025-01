Djokovic asegura que fue "envenenado" antes de su deportación de Australia en 2022

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró que fue "envenenado" con plomo y mercurio en su comida durante su breve retención en Australia en 2022 previa a su deportación del país.

Antes del Abierto de Australia de ese año, el visado del ex número uno del mundo fue cancelado y fue finalmente deportado del país por negarse a vacunarse contra el covid-19.

Durante su batalla legal para quedarse en Australia, Djokovic estuvo retenido en un hotel.

"Tuve algunos problemas de salud. Y me di cuenta que en ese hotel de retención me dieron comida que me envenenó", dijo el tenista de 37 años en una larga entrevista a la revista GQ publicada el jueves.

"Descubrí cosas cuando volví a Serbia. Nunca he dicho esto a nadie públicamente, pero descubrí que tenía un nivel muy alto de metales pesados. Tenía plomo, un nivel muy alto de plomo y mercurio", explicó.

Preguntado si creía que su comida había sido contaminada, el serbio respondió: "Es la única forma".

Un portavoz del Ministerio de Interior australiano dijo que no podía comentar casos individuales "por razones de privacidad".

Su gobierno afirmó que la comida servida en el hotel pasaba controles sanitarios y que se suministraban muestras de los distintos platos al contratista responsable de los servicios de detención.

Un año después de la controversia, Djokovic pudo volver a Melbourne y levantar su décimo título del Abierto de Australia. A partir del domingo busca añadir uno más a su palmarés y alcanzar un récord de 25 Grand Slams ganados.

El serbio asegura que no guarda "ningún rencor" hacia el país. "Muchos australianos que me he encontrado en Australia en los últimos años o en otras partes del mundo han venido a disculparse por el trato que recibí, porque estaban avergonzados de su propio gobierno", afirmó en la entrevista.

"De hecho, me encanta estar aquí y creo que mis resultados testifican mis sensaciones al jugar al tenis y estar en este país", aseguró.

