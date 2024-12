Swiatek no espera apelación de la AMA en su caso de dopaje

La tenista Iga Swiatek, número 2 del mundo, insistió el viernes en su deseo de pasar página tras su caso de dopaje y valoró que, según ella, no hay ninguna razón para que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurra su caso.

La polaca de 23 años dio positivo a la trimetazidina (TMZ), medicamento para el corazón, en una muestra tomada fuera de competición en agosto de 2024, cuando era número 1 del mundo. El caso no salió a la luz hasta tres meses más tarde, después de que la jugadora fuera suspendida un mes. Ausente en tres torneos de Asia, la polaca había alegado motivos personales.

Luego del anuncio de este control positivo, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) valoró por su parte que la infracción no era intencional, un caso similar al ocurrido meses antes con el número 1 masculino, Jannik Sinner.

El italiano dio positivo en dos ocasiones al clostebol pero fue absuelto por la ITIA. Sin embargo, la AMA apeló esa decisión en septiembre y se espera todavía su decisión.

A punto de lanzar su temporada en la United Cup en Sídney, Iga Swiatek afirmó no esperar que la AMA siga el mismo camino con su caso.

"He proporcionado todas las pruebas posibles y no hay mucho más que hacer, honestamente", declaró. "Pude entregar la fuente (de la contaminación) con suficiente rapidez. Por eso el caso se cerró tan rápido".

"Por ello no me espero una apelación pero no tengo ninguna influencia en lo que vaya a pasar. Puedo decir que según los procesos que he seguido y la manera en la que me han tratado desde el inicio, me pareció justo", insistió la polaca.

Si bien el incidente fue "mentalmente difícil", Swiatek añadió que la reacción del público había sido generalmente positiva, calmando sus miedos.

"Creo que la gran parte de la gente es comprensiva", dijo la cinco veces ganadora de torneos Grand Slam.

