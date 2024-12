Murakami dice que fue un "pésimo estudiante" al recibir título honorífico de su universidad

El introvertido autor japonés Haruki Murakami, dijo el martes que estaba lejos de ser un estudiante modelo, cuando recibió en una rara aparición pública un título honorífico de la universidad donde se graduó en literatura en Tokio.

"Se siente un poco extraño recibir el premio, considerando que fui un pésimo estudiante", dijo Murakami ante las risas de la audiencia en la Universidad de Waseda.

"Me saltaba las clases y me olvidaba de estudiar. Simplemente estaba haciendo lo que quería y causando muchos problemas a la universidad", dijo el autor de "Tokio blues" (1987), de 75 años.

Por lo tanto, el título honorífico es un "gesto bastante generoso por parte de Waseda", dijo el novelista ante una audiencia entusiasta de cientos de admiradores y estudiantes de Waseda.

Al otorgar el doctorado honoris causa, la prestigiosa Universidad Waseda de Tokio elogió la "atmósfera cosmopolita" de la obra de Murakami y su capacidad "para zigzaguear libremente entre lo real y lo surrealista".

El autor de "Kafka en la orilla"(2002) es conocido por sus intrincados cuentos sobre el absurdo y la soledad de la vida moderna, que han sido traducidos a unos 50 idiomas.

Murakami, cuyo nombre siempre suena como candidato para el Premio Nobel de Literatura, es una figura solitaria y famosa por su timidez ante los medios.

"La ciudad y sus muros inciertos", su primera novela en seis años, llegó a las librerías de Japón el año pasado y fue publicada en español en 2024.

En su breve y autocrítico discurso en Weseda, Murakami dijo que no había "ganado absolutamente nada" de sus seis doctorados honoris causa que le entregaron anteriormente universidades extranjeras, y además calificó de "inútiles" estos reconocimientos.

"No es que vengan con el dinero de la pensión... Y el hecho de que tengas doctorados honoris causa no significa que tus libros se vendan", bromeó provocando otra vez risas en la sala.

Sin embargo, aclaró, que eso no quería decir que no estuviera agradecido con su alma mater.

"Si no me hubiera inscrito en Waseda, es posible que no hubiera seguido la carrera como novelista en absoluto", dijo Murakami, calificando el premio como un hito en su "ciclo de vida".

Típico de su estilo taciturno, Murakami no ofreció ninguna pista sobre cuál será su próximo proyecto, pero terminó su discurso con una nota positiva.

"Quiero seguir escribiendo buenas novelas", dijo.

tmo/stu/dhw/pb/zm