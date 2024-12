Perú vs Ecuador Sub-20 EN VIVO: ¿a qué hora y cómo ver el partido amistoso previo al Sudamericano?

Perú vs Ecuador se disputará a las 11.00 a. m. Foto: composición LR/Instagram

Perú vs Ecuador Sub 20 se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 17 de diciembre en un partido amistoso. El partido, que servirá como preparación para el Sudamericano, se llevará a cabo en Videna, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). La transmisión del compromiso estará a cargo de FPF Play. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

Los dirigidos por José Guillermo del Solar ya conocen a sus rivales para el torneo que se llevará a cabo entre el 23 de enero y el 16 de febrero del 2025. Venezuela, Uruguay, Paraguay y Chile serán los contrincantes de la 'Bicolor'. Es preciso señalar que el campeonato se llevará a cabo en Venezuela debido a que la Conmebol decidió quitar la sede al Perú por el caso en el que estuvo involucrado Agustín Lozano.

Perú vs Ecuador sub-20: ficha del partido

Partido Perú vs Ecuador ¿Cuándo? Martes 16 de diciembre 2024 ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿En qué canal? FPF Play ¿Dónde? Videna

¿A qué hora juegan Perú vs Ecuador sub-20?

En suelo peruano, el choque entre la selección peruana vs Ecuador previo al Sudamericano Sub-20 se disputará a partir de las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.00 a. m.

Venezuela y Bolivia: 12.00 p. m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Ecuador sub-20?

La transmisión del choque entre Perú vs Ecuador sub-20 previo al Sudamericano estará a cargo de FPF Play. Esta plataforma ofrece algunos partidos totalmente gratis para el usuario.

¿Cómo ver Perú vs Ecuador sub-20 online gratis?

Si deseas ver Perú vs Ecuador sub-20 ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más detalles del compromiso

¿Dónde jugarán Perú vs Ecuador sub-20?

Perú vs Ecuador sub-20 se llevará a cabo en Videna, recinto donde la selección peruana también realiza sus partidos de entrenamiento de cara a cualquier torneo.

Convocados de Perú para microciclo