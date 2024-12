Brasileño Jardine, de ganar el oro olímpico a ser el DT más ganador del América de México

En solo un año y medio, el brasileño André Jardine se ha convertido en el director técnico más ganador en la historia del América de México al que hizo tricampeón de liga el domingo con la obtención del título del torneo Apertura-2024.

Las Águilas del América enfrentaron en la final a los Rayados del Monterrey del entrenador argentino Martín Demichelis y se coronaron como visitantes en el estadio BBVA con marcador global de 3-2 (2-1 en la ida y 1-1 en la vuelta).

Además de obtener tres ligas consecutivas, Jardine le ha dado a las 'Águilas' otros tres títulos: Campeón de Campeones (2023-2024), Supercopa de la Liga MX (2024) y Campeones Cup (2024).

"Estoy viviendo un sueño en América y quiero seguir haciendo historia aquí", dijo Jardine, quien aún tiene dos años y medio más de contrato con las Águilas.

- Avalado por el oro -

El 7 de agosto de 2021, Jardine conquistó con Brasil el oro olímpico de Tokio-2020 al vencer en la final a España.

Casi cinco meses después, el 3 de febrero de 2022, el modesto Atlético San Luis del fútbol mexicano dio la campanada al anunciar su contratación, entonces de 42 años.

El estratega brasileño pasó tres torneos con el Atlético -en dos los llevó a las fases finales- y entonces el América se hizo de sus servicios.

Con Jardine, el América dominó el Apertura-2023 y el Clausura-2024. Las Águilas fueron líderes en ambos torneos y se coronaron jugando la final de vuelta en casa.

- Un tricampeoanato sufrido -

El Apertura-2024 fue un torneo más sufrido del América de Jardine, quien a lo largo del semestre tuvo que arreglárselas para sobrellevar 30 lesionados. No pudo repetir alineación.

El América llegó a las finales vía play in (repechaje). Acostumbrado a jugar con un esquema 4-2-3-1, en la liguilla, sabiendo que su equipo no había desarrollado el potencial de los dos anteriores campeonatos, Jardine apostó por una línea de tres defensas y por un mediocampo con jugadores más recuperadores con habilidad para salir al frente.

Con el 5-4-1 y el 5-3-2 en las instancias decisivas, el América de Jardine superó a equipos que eran favoritos y cerrando las eliminatorias de visita: en play in al Tijuana del colombiano Juan Carlos Osorio, en cuartos de final al Toluca del portugués Renato Paiva, en semifinales al líder Cruz Azul del argentino Martín Anselmi.

La final fue contra el Monterrey del argentino Martín Demichelis, equipo con una poderosa ofensiva. América ganó en la ida 2-1 y empató 1-1 en la vuelta contra un rival que ejerció un dominio abrumador y que estuvo cerca de forzar los tiempos extra.

"Llega un momento del partido en que el rival ya no tiene nada que perder y va con todo al frente, y la responsabilidad te hace defenderte con todo lo que puedes. No me imagino ganar títulos de esta magnitud sin tener también una capacidad de sufrir", apuntó Jardine tras ganar la final del Apertura-2024 el domingo.

"Fue una liguilla de ensueño en donde nos salieron todas las cosas que intentamos. Los jugadores se dedicaron mucho y nunca dejaron de creer", remató Jardine.

A sus 45 años años, el orientador brasileño quiere "más y más conquistas con el América y jugar cada vez mejor".

