Luiz Henrique, la "Pantera Negra" del temible ataque del Botafogo

Retornó a Brasil como el fichaje más caro en la historia del Botafogo. A puro gol y gambeta, Luiz Henrique mostró el valor de su precio al convertirse en pieza ilustre de la ofensiva del Fogão rumbo a la final de la Copa Libertadores de 2024.

En el camino hacia la Gloria Eterna, que los cariocas pugnarán contra el Atlético Mineiro de Belo Horizonte el sábado en Buenos Aires, el extremo zurdo de 23 años ha protagonizado la mejor temporada de su carrera.

Ha anotado once tantos y dado cinco asistencias en 51 partidos con el tradicional cuadro de Rio de Janeiro, al que se unió en febrero procedente del Real Betis de España en una transacción récord de 21 millones de dólares, incluidas bonificaciones por metas alcanzadas, según la prensa local.

La marca de fichaje más caro estuvo vigente hasta julio, cuando el Botafogo rompió el mercado de nuevo al contratar al campeón mundial argentino Thiago Almada por 22 millones de dólares fijos, en la mayor compra hecha por un club brasileño en la historia.

La temible ofensiva albinegra, que ha anotado 84 goles en 52 juegos este año, es completada por el venezolano Jefferson Savarino y el brasileño Igor Jesus.

"Luiz Henrique probablemente dobló su valor (...) en su contrato está estipulado que puede levantar la mano y decir cuándo quiere ir para Europa", dijo en septiembre el magnate estadounidense John Textor, dueño del Glorioso.

- Las puertas de la Seleção -

Dinero al margen, ha sido un desempeño superlativo el que ha permitido que Luiz Henrique sobresalga en su regreso a Brasil, tras jugar temporada y media en el Betis (cuatro anotaciones y diez asistencias en 64 encuentros).

Su juego explosivo y desequilibrio por las bandas, especialmente la derecha, así como su capacidad creativa cuando juega como interior, le valieron ser llamado este año a la selección brasileña por primera vez.

Con la Seleção de Dorival Júnior también ha brillado, aunque no es titular indiscutible: marcó dos dianas y dio un pase gol en seis juegos del clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026.

"Luiz es un jugador que necesita algo especial, necesita que alguien lo anime, lo estimule, porque es un jugador con un talento individual superior a la media", dijo recientemente el técnico botafoguense, el portugués Artur Jorge, al portal de la FIFA.

En su temporada de ensueño, en la que aparte de la opción de ganar la Libertadores está cerca de alzar la liga de Brasil, la primera para el Botafogo desde 1995, el atacante también ha dejado un sello en sus celebraciones.

Cuando anota, suele enfundarse la máscara de Pantera Negra o cruza ambos brazos en forma de X, un movimiento tradicional del reconocido superhéroe negro de Marvel.

"Quería dejar huella, transmitir un mensaje de lucha. Luchamos contra el racismo a diario", dijo Luiz Henrique al portal Globo Esporte.

- La sombra de las apuestas -

El delantero nació en una vereda rural de Petrópolis, un municipio montañoso aledaño a Rio, y fue descubierto por el Fluminense cuando tenía 11 años.

Aunque se inició en el futsal, dio el paso al fútbol al unirse a las divisiones inferiores del Tricolor, una transición que por poco le hace dejar el balompié.

Para ir a los entrenamientos, tardaba más de dos horas cada día. Hastiado de la rutina, extenuante para un chico, pensó en colgar los botines y dedicarse al judo, que podía practicar cerca de casa sin necesidad de traslados engorrosos.

"En aquel momento pensé que había sido demasiado duro, que me había pasado de la raya al obligarle a entrenar, pero hoy me doy cuenta de que fue lo mejor que he hecho en mi vida", cuenta su descubridor, Jhonny Max.

Debutó como profesional en el Flu en agosto de 2020. Se convirtió en uno de los jugadores destacados y partió al Betis dos años después.

De España, sin embargo, hay un episodio que todavía da que hablar.

Su nombre está vinculado con un supuesto esquema de apuestas para que fuera amonestado en un juego del Betis en marzo de 2023, en un caso en el que también estaría involucrado el internacional brasileño Lucas Paquetá, mediocampista del West Ham de Inglaterra.

Hace dos semanas, una comisión del Parlamento brasileño que investiga los amaños en el fútbol ordenó citarlo a rendir testimonio.

"No tengo nada que ver", afirmó Luiz Henrique. "Creo que están tratando de quitarme el brillo. Sé que no lo conseguirán".

