Federer a Nadal: "Tengo algunas cosas para compartir antes de emocionarme..."

A unas horas del arranque en Málaga de la 'Final 8' de la Copa Davis, el último torneo como profesional de Rafael Nadal, su histórico rival Roger Federer le rindió homenaje este martes con una larga y emotiva carta en las redes sociales: "Has enorgullecido a todo el mundo del tenis".

"¡Qué carrera tan increíble has tenido!", le felicitó la leyenda suiza en la red social X. "Has enorgullecido a España" y "has enorgullecido a todo el mundo del tenis".

España abrirá los cuartos de la fase final de la Copa Davis ante Países Bajos, este martes a las 16h00 GMT con la incógnita del papel que jugará Nadal.

Según gran parte de los medios españoles, entre ellos la Cadena Ser y el diario Marca, Nadal jugará el primer partido de los tres que incluye la eliminatoria -un segundo de individuales y un tercero de dobles en caso de que fuera necesario desempatar-. El anuncio oficial se realizará a las 15h00 GMT.

"¡Vamos Rafa! Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas para compartir antes de emocionarme", había arrancado Federer su carta.

- 'Entrando en el patio de tu casa' -

"Empecemos por lo obvio: me ganaste mucho, más de lo que yo pude ganarte a ti. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En tierra batida, sentí que estaba entrando en el patio de tu casa", añadió.

"Me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, llegando incluso al punto de cambiar el tamaño de mi raqueta, esperando obtener alguna ventaja", siguió.

Federer, retirado de la competición desde 2022, construyó junto a Nadal una de las mejores rivalidades de la historia del deporte.

Convertidos en amigos, jugaron juntos el dobles en la despedida de Federer, en la Laver Cup de Londres en septiembre de aquel año. La foto de ambos llorando en el banquillo quedó para la posteridad.

"Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles", afirmó Federer en su carta sobre aquel momento.

- Lágrimas para la posteridad -

"Compartir la pista contigo esa noche, y compartir esas lágrimas, será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera", añadió.

En dos décadas de carrera Nadal logró 22 títulos de Grand Slam, mientras que Federer se quedó en 20. A ambos les superó la tercera pata del 'Big 3' de la mejor época del tenis, Novak Djokovic, el único que quedará en activo y que suma 24.

Federer recordó en su carta el impacto que supuso en su carrera la aparición de Nadal: "Después del Open de Australia 2004, llegué al número uno del mundo por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo".

"Y lo estaba, hasta dos meses después, cuando entraste a la pista de Miami con tu camiseta de tirantes rojos, mostrando esos bíceps y me venciste de manera convincente", añadió sobre aquel primer duelo ante un Nadal de 17 años.

Las dos leyendas se enfrentaron en 40 partidos con un balance de 24 victorias para Nadal y 16 para Federer. En las finales de Grand Slam el español se impuso en seis ocasiones y el suizo en tres.

- ¿Viajará a Málaga? -

Federer recordó también su participación en la inauguración de Rafa Nadal Academy, en 2016.

"En realidad, me invité yo mismo. Sabía que eras demasiado educado como para insistir en que estuviera allí, pero no quería perdérmelo", señaló.

Con Djokovic confirmado en Málaga para despedir a Nadal, Federer no da pistas en su carta sobre si sorprenderá a su amigo.

