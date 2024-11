Lula dice que G20 debe aparcar debate sobre Ucrania y Gaza para centrarse en los "pobres"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este domingo que la cumbre del G20 que se abre el lunes en Rio de Janeiro debe aparcar el debate sobre las guerras en Ucrania y Oriente Medio para centrarse en los "pobres".

"Yo hice énfasis en no traer la guerra para el G20", dijo Lula al canal Globonews ante una pregunta sobre cómo los principales conflictos que afectan el planeta actualmente serían enmarcados en la declaración final de la cumbre de países.

"Porque si no, no vamos a discutir otras cosas que son importantes para un pueblo que no está en guerra, que es el pueblo pobre, los invisibles del mundo", añadió el exsindicalista de 79 años.

Los líderes de las mayores economías mundiales, entre ellos el presidente estadounidense, Joe Biden, y el chino, Xi Jinping, se reunirán lunes y martes en la 'Ciudad Maravilhosa' en momentos de alta tensión geopolítica, con el recrudecimiento de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

El regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos y la conferencia climática de Bakú también marcarán la agenda.

Brasil, que preside este año el G20, ha obtenido consensos en temas socioeconómicos como una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que lanzará en la cumbre.

"Hice hincapié en traer estos temas, en lugar de las guerras, porque ya hemos hablado de guerras en decenas de otros foros", afirmó Lula.

El mandatario añadió que Brasil propondrá en la cumbre hacer una "recomendación" para alcanzar la paz en la Franja de Gaza, en Líbano y en Ucrania, subrayando que desde 1945 el mundo no conoce tantos conflictos como en la actualidad.

Ante la invasión rusa a Ucrania, Brasil optó por impulsar junto a China una propuesta de paz que no tuvo ningún eco hasta el momento. Irritó además a los países occidentales, fuertes aliados de Kiev, por su demora en condenar la agresión de Moscú.

En Oriente Medio, aunque condenó los ataques del grupo islamista Hamás, Lula ha calificado insistentemente de "genocidio" la campaña militar israelí.

