Barça, Inter y Bayern muestran jerarquía en Europa, el PSG se hunde

El Barcelona, con una goleada 5-2 sobre el Estrella Roja, así como el Inter de Milán y el Bayern Múnich, con triunfos por la mínima (1-0) ante Arsenal y Benfica, mostraron su jerarquía este miércoles en la Champions, con el PSG acercándose al abismo ante el Atlético (2-1).

Sensación en este arranque de temporada -con 55 goles en 16 partidos, de los cuales 40 en Liga y 15 en Champions-, el Barcelona de Hansi Flick se dio un festín en el Pequeño Maracaná de Belgrado.

El defensa Íñigo Martínez (12) abrió el marcador con un gol de cabeza, que el congoleño Silas Katompa (26) contrarrestó.

- Lewandowski firma un doblete -

Sin embargo, el polaco Robert Lewandowski selló un doblete (42 y 52) para alcanzar los 19 goles, contando todas las competiciones, esta temporada.

"Me siento muy bien, estamos muy felices. Creo que en esta fase de Champions, los partidos fuera son muy importantes. Desde el principio queríamos marcar", dijo Lewandowski.

El inspirado Raphinha (54) y Fermín cerraron la 'manita' y el angoleño Felicio Milson (83) maquilló el resultado final.

Con menos brillo, el Inter mantuvo su invicto europeo gracias a un penal convertido por su capitán Hakan Calhanoglu (1-0) al final de la primera parte (45+3).

Sun tanto deja a su equipo con 10 puntos, en la parte alta del grupo único de la Liga de Campeones, mientras que el Arsenal, sin confianza en la Premier League, se muestra también dubitativo en Europa, quedándose en la zona media de la tabla.

Idéntico resultado cosechó el Bayern Múnich, gracias a un gol de cabeza de Jamal Musiala en el 67.

- Correa, providencial -

En el Allianz Arena, en un duelo que comenzó con 15 minutos de retraso por problemas en los transportes de la capital bávara, el talento del fútbol alemán permitió a su equipo romper la mala racha europea, tras las derrotas fuera de casa ante el Aston Villa (1-0) y Barcelona (4-1).

"Tuvimos buenos momentos. El rival defendió bien, fue muy importante lograr los tres puntos. No tenemos que ganar cada partido por cuatro o cinco goles. A veces un 1-0 es suficiente", dijo Musiala.

El siguiente duelo de Champions para el Bayern será de nuevo en casa, ante el París Saint-Germain, en grandes dificultades tras caer 'in extremis' caer frente al Atlético.

El argentino Ángel Correa, que había empezado como suplente, culminó con éxito un contragolpe en el 90+3, cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos en el Parque de los Príncipes después de que Warren Zaire-Emery hubiera adelantado al PSG en el 14 y el también argentino Nahuel Molina igualara para los españoles en el 18.

"El equipo siguió el plan, sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy difícil, que sabe a lo que juega... No se de dónde saqué fuerza en el gol...", dijo Correa.

Rentabilizando al máximo sus contadísimas apariciones por el área rival, el Atlético resucita después de dos derrotas europeas (Benfica y Lille), mientras que el PSG se asoma al abismo con 4 unidades de 12 posibles.

- El 'error del siglo' -

En el primer turno de partidos de este miércoles llegó un error de los que no se olvidan, un penal concedido por Tyrone Mings que permitió al Brujas ganar 1-0 en su cancha a un Aston Villa que se queda con 9 puntos, sin poder alcanzar al líder en solitario Liverpool (12).

El arquero argentino Emiliano Martínez sacó de puerta y su defensa Tyrone Mings agarró el balón con las manos incomprensiblemente ante la sorpresa general y lo colocó en la línea del área pequeña, sin comprender aparentemente que estaba ya en juego. El consecuente penal fue transformado por Hans Vaneken en el 52.

"Su error ha sido muy raro. Es el mayor error que he visto en mi carrera", dijo el técnico del Villa Unai Emery. "No es cuestión de Mings o Martínez, es un error extraño, solo me ha ocurrido una vez en mi vida", insistió.

