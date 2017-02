Caso Gasoducto Sur: fiscal realizó diligencias en sede de Odebrecht en Lima

presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra. El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, a cargo del caso Gasoducto Sur, llegó esta tarde a las oficinas de la constructora Odebrecht en Lima para realizar diligencias. Ello en el marco de las pesquisas por las

“(La empresa) viene colaborando. (...) Nos han atendido y nos han dado información que es reservada para el caso”, dijo el magistrado a Canal N a la salida de las respectivas acciones que cumplió.

el presidente Kuczynski, así como sus antecesores Ollanta Humala y El representante del Ministerio Público abrió hace unos días investigación preliminar por este caso que involucra a la exprimera dama Nadine Heredia, así como a Jorge Barata, expresidente Odebrecht en el Perú. En calidad de testigos fueron llamados a declarar, así como sus antecesores Ollanta Humala y Alan García . La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también fue convocada.

El megaproyecto Gasoducto Sur fue entregado a la concesionaria que integró Odebrecht, Enagás y Graña y Montero en el 2014 por un valor que supera los US$7.000 mil. Un testigo señaló que Heredia Alarcón y Barata coordinaron para que la firma brasileña gane la licitación de dicha obra.

No obstante, en diciembre del año pasado la esposa del expresidente Ollanta Humala negó que haya tenido injerencia en la licitación del Gasoducto Sur. Dijo que pudo haber participado en algunas reuniones donde se evaluó el concurso de la obra, pero descartó haber modificado las bases del proceso.

“Yo no he participado en ningún proceso de inversión. Una cosa es que eventualmente, esporádicamente uno se pueda encontrar con algún funcionario de Estado, tener una conversación o participar en alguna reunión, eso es muy diferente a imputarme que he modificado las bases de un concurso que no conozco en lo más mínimo”, dijo en esa oportunidad.