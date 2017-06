Las decisiones que tomamos a diario son capaces de cambiar nuestro destino, ya sea para bien o para mal; sin embargo, para muchos, la unión de un día martes y el número 13 solo puede significar la mala suerte. Pero ¿de dónde viene esta creencia? A continuación algunas explicaciones.



En primer lugar, veamos por qué el temor al número. El origen de la desconfianza hacia el “13” estaría en múltiples mitos urbanos. Por ejemplo, durante la Última Cena asistieron 13 personas, pese a que solo deberían asistir doce, y este último fue Judas Iscariote, quien, según las escrituras bíblicas, traicionó a Jesús, quien, además, fue traicionado un 13 de abril.

Otras de las razones provienen de la Edad Media, cuando se creía que los grupos de brujas estaban conformados por 13 personas, además, que el número 12 era una cifra perfecta, por lo que el número que le sigue solo podía significar algo malo.

El código Hammurabi también sería una explicación a la mala suerte otorgada al número 13 puesto que en este conjunto de reglas impuestas por el rey de Babilonia, las cuales están numeradas de forma sucesiva, no hay registro de la cuestionada cifra.



Otra hipótesis recae en la leyenda vikinga de la cena en el Valhalla, en la que la creencia nórdica asegura que el invitado número 13 era Loki, dios del mal y espíritu de la muerte, muy parecida a la de la Última Cena.



En tanto, el día martes es asociado a la mala suerte debido a que su nombre proviene del planeta Marte, y este, a su vez, al dios de la guerra para los romanos.



Algunas personas han llegado a tener un miedo irreparable a este día, la cual es llamado Trezidavomartiofobia, por lo que no toman ninguna decisión importante, e incluso no salen de su casa, durante los martes 13. A tal punto que en Latinoamérica se ha vuelto popular el dicho “el martes no te cases ni te embarques”: