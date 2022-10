“La voz kids” continúa teniendo momentos conmovedores. Un pequeño llamado Alex Jampier, que representó a Mala, no logró convencer al jurado en las audiciones a ciegas. Al parecer, Noel Schajris se conmovió con este caso y no dudó en regalarle un curso de canto. “ Para motivarte, para mandarte un abrazo y para que no te desanimes, te quiero regalar mi nuevo curso de canto. Espero que te pueda servir muchísimo para descubrir tu voz, para seguir amando la música, el canto. Te lo voy a mandar con todo mi cariño ”, dijo el cantante. VIDEO: Latina