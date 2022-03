La conductora de espectáculos Magaly Medina se refirió a la ausencia de Paolo Guerrero durante el partido Perú vs. Uruguay y comentó que a la selección le hizo falta un líder que frene el partido.

Magaly Medina se refirió al partido Perú vs. Uruguay luego de que el VAR no cobrara una jugada polémica para la selección peruana y mencionó que “ahí faltó un líder”. La popular ‘Urraca’ inició el programa de espectáculos indignada y mencionó a Paolo Guerrero: “Al margen de mis diferencias con Paolo Guerrero, yo creo que si él hubiera estado comandando a ese equipo, él se hubiera parado y hubiera hecho el ‘chongazo’ y al árbitro no le hubiera quedado más remedio que ir al VAR a mirar porque siguieron jugando como si nada”. Finalmente, la conductora criticó el actuar de Pedro Gallese: “Creo que le regalaron el cinto de capitán porque ahí se debió ver su temple, su coraje y su fortaleza” y aconsejó a los jugadores a “actuar en el momento”. Video: ATV.