Magaly Medina inició la última edición de su programa con un mensaje contundente para Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, después de ser entrevistado por Amor y fuego. “Este señor (...), que ha aparecido buscando pantalla y sus ‘cinco minutos de fama’ con tal de esquilmarle dinero a su hija biológica”, se refirió la conductora sobre el sujeto. Posterior a ello, la presentadora de Magaly tv, la firme aseguró que Jorge Pozo estaría mintiendo sobre lo que había dicho en su programa anterior: “En todos los periódicos ha salido que este señor nos intenta desmentir sobre lo que dije anoche. A mí me encanta cuando me retan. Soy tan competitiva, me encanta cuando me retan. Sobre todo cuando (lo hacen) estos hambrientos de ‘cinco minutos de fama’. Bueno, ¿qué se puede esperar de un tipo que ha aparecido de la nada? Padre es un nombre que le queda demasiado grande. Yo, esta noche, le voy a demostrar que no es falso. Otra cosa es que no me ando jactando de las personas a las que les rechazamos una entrevista”. Video: ATV.