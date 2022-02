Durante la última edición de su programa, Magaly Medina criticó duramente el humor que Ricardo Mendoza y Jorge Luna proponen en su programa Hablando huevadas. La conductora empezó su mensaje así: “A nadie le ha dado risa a lo que a ellos les pareció chiste. Es cierto que han salido a disculparse, no de muy buena gana, y no convenciendo a nadie con sus disculpas. Sin embargo, ellos tienen la responsabilidad de tener más tino a la hora que elaboren sus chistes”. Más adelante, la presentadora señaló que ambos “tienen una gran responsabilidad con el gran público que los sigue” y que los chistes que vienen realizando han llegado a un nivel excesivo de vulgaridad. “Tienen que valorar a dónde han llegado, lo que han alcanzado, gracias al favor del público. (...) No podemos permitirles que ellos se pasen de la raya y de los límites, e ironicen, se burlen y se carcajeen de algo totalmente aberrante. Eso es indigno, lo censuramos, lo condenamos. Nos asquea un comportamiento así, de dos comunicadores que tienen una amplia acogida del público”, comentó Magaly. Video: ATV.