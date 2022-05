Inexplicable: algunos de los momentos más irrespetuosos en la historia de los esports

Al igual que las disciplinas deportivas, los videojuegos también son consumidos por millones de personas en todo el mundo, por lo que, cuando acontece un evento importante, las miradas están en la organización y los jugadores profesionales que compiten.

Los pro-player de la industria gaming suelen ser, en su gran mayoría, jóvenes que está acostumbrados a la presión de afrontar complicados escenarios, con millones de dólares en juego. Sin embargo, hay un mínimo grupo de usuarios que no tiene la experiencia necesaria. Esto sumado a un momento de ira, puede ocasionar que se dejen llevar por el enojo, y protagonicen acciones o comentarios irrespetuosos.

En esta nota, recopilaremos algunas de los casos más vergonzosos que se desarrollaron en algunos de los títulos más populares de la actualidad.

Mortal Kombat

Comenzamos el listado con uno de los momentos más fuertes en los esports, el cual llamó la atención por ser bastante agresivo. Resulta que, en medio de la Pro Kompetition del juego Mortal Kombat 11, el jugador profesional Scar chocaba en un complicado duelo en contra de Buffalo, un usuario amateur que fue la gran sorpresa del día tras vencer al experimentado pro player.

Sin embargo, ese momento de fama se vio opacado por la mala reacción que tuvo el joven americano, pues empezó a gritarle de manera muy violenta varios insultos y comentarios racistas. Tras esta lamentable serie de insultos, terminaron sacándose el dedo medio y siendo separados por colegas.

Super Smash Bros

Nintendo encontró en Super Smash Bros una de las oportunidades para poder colarse en los principales eventos gamer a nivel mundial, logrando que, desde el juego para la consola 64 hasta la más reciente entrega para Switch, se mantengan firmes en el EVO y otras competiciones de renombre. Si bien ha habido un sinfín de momentos desagradables e irrespetuosos en esta disciplina, una de las más destacadas fue la que realizó Lucky vs su rival Westballz.

Los estadounidense se midieron en el top 8 final del Big House 4, donde el jugador que usó a Fox hizo un “finish him”, pero con la particularidad de poner pausa en el momento preciso de su golpe, dejando el mando al aire, como dando la impresión de que todo ya estaba liquidado.

Dota 2

Definitivamente, si había un juego que no podía quedar fuera, ese era Dota 2, pues, además de sus icónicos momentos por increíbles jugadas o las graciosas partidas que han acontecido desde su creación, los jugadores profesional del MOBA también han protagonizado terribles instantes que no solo generaron repudio, sino también vergüenza en la comunidad gamer.

Muchos usuarios se quejan del poco valor que a veces se le da los deportes electrónicos, aunque puede resultar irónico, pues sus propios representantes a nivel internacional no se toman en serio ni siquiera enfrentamientos importantes, tal como sucedió con los miembros del team TNC, quienes, al tener superioridad en un match, comenzaron a burlarse de sus rivales en el chat del juego.

League of Legends

Puede que, en alguna ocasión, hayas escuchado que los asiáticos suelen ser más “calmados”, debido a su cultura y educación diferenciada que reciben; no obstante, no son ajenos a posibles comportamientos violentos. Precisamente, el ámbito de los videojuegos es uno de los escenarios en los que, si no se tienen la madurez necesaria, se puede explotar de manera más fácil, ya sea por una partida perdida o un error “tonto” en un campeonato importante.

En la liga china de LoL, durante el match entre NA LCS y VG, se desarrolló un “rage quit” que no solo fue irrespetuoso por el hecho de retirarse sin previo aviso, sino también porque, a la hora de salirse el jugador Vasilii se pudo escuchar cómo caían equipos de grabación, que habrían sido golpeados por el enojo del pro-player.

Clash Royale

Finalmente, el listado termina con uno de los pocos juegos móviles que se mantiene en los esports, gracias a las múltiples competencias que se organizan a nivel nacional, para tener una mayor repercusión en los eventos internacionales.

En este caso, los reconocidos jugadores y creadores de contenido Beniju y Surgical Goblin tuvieron una de las partidas más picantes en los últimos puntos, la cual fue liderada en todo momento por el jugador holandés. Esto provocó que el español no aguante una derrota más y golpeara su celular contra la plataforma donde jugaban. Lo bueno de esta situación es que, inmediatamente, los compañeros del equipo perdedor fueron a consolarlo anímicamente.