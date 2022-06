Pokémon GO Fest 2022: Niantic confirma los ultraentes que podrás capturar al final del evento

Los jugadores de Pokémon GO tendrán un nuevo desafío en el que deberán utilizar toda su habilidad para salir muy bien parados. Niantic confirmó la llegada de los ultraentes Pheromosa, Buzzwole y Xurkitree al juego de realidad aumentada.

Por medio de un comunicado publicado en la web oficial del videojuego, Niantic señaló que los tres ultraentes serán parte del evento final del Pokémon GO Fest 2022, celebración que se llevará a cabo en tres ciudades distintas.

“Se avistan ultraumbrales en el cielo, y hemos notado que están apareciendo más de ellos sobre Berlín, Seattle y Sapporo. Esto solo puede significar una cosa: ¡llegarán más ultraentes”, anunció la desarrolladora.

De esta manera, se confirma que Pheromosa aparecerá en Berlín, Buzzwole en Seattle y Xurkitree en Sapporo. Si no vives en alguna de estas ciudades, pierde cuidado que Niantic también señaló que estas criaturas se podrán capturar en cualquier parte del mundo una vez haya culminado su evento.

Otro detalle no menor es que el Pokémon GO Fest 2022 se llevará a cabo a partir del 27 de agosto de 2022 y las entradas ya se encuentran a la venta en la tienda de Pokémon GO.

Además, Niantic también anunció la llegada de las ente balls al juego de realidad aumentada, un tipo especial de pokébola que te será de mucha ayuda al momento de intentar capturar a un ultraente.

Este objeto se podrá conseguir a manera de recompensa de una investigación especial que se liberará durante la celebración del Pokémon GO Fest 2022. No obstante, el estudio no ha revelado más detalles del evento, por lo que tendremos que esperar más anuncios o, en su defecto, alguna filtración.