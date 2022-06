Cuphead: The Delicious Last Course estrena gameplay y confirma fecha de lanzamiento

Cuando Cuphead apareció por primera vez en 2017, lo que conmovió tanto al público no fueron solo los gráficos hechos a manos, las técnicas de los años 30 o la extrema dificultad, sino otros hechos como la hipoteca en la que sus creadores tuvieron que arriesgar su propia casa. Nadie se imaginaría que una odisea similar se viviría para ver el primer contenido DLC del título, el cual está a punto de llegar por fin, tras 5 años de larga espera. Hoy, The Delicious Last Course ya estrenó nuevo gameplay y confirmó su fecha de lanzamiento para este mes.

Todo se ha presentado en el marco del Summer Game Fest 2022, el nuevo conjunto de conferencias que ha reemplazado a la tradicional E3 este año (tras la cancelación del mismo). En medio de los muchos anuncios, Studio MDHR presentó un gameplay inédito de las aventuras de Cuphead, Mugman y Ms. Chalice.

The Delicious Last Course llega en menos de un mes a todas las plataformas. Foto: Studio MDHR

Cuphead: The Delicious Last Course ya tiene fecha de lanzamiento

Los hermanos Moldenhauer (Chad y Jared) han confirmado la fecha de lanzamiento para The Delicious Last Course, el DLC que fue originalmente anunciado para 2019, luego pospuesto a 2020 y finalmente para 2022 (tras una larga pausa por la pandemia del coronavirus). El día de su salida final será este jueves 30 de junio de 2022, para todas las plataformas disponibles: Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y GOG.

Cuphead: The Delicious Last Course presenta nuevo gameplay

A través de su cuenta de Twitter, Studio MDHR anunció el más reciente gameplay del DLC: “Disfruten con sus propios ojos este nuevo gameplay de The Delicious Last Course. ¡Presentando a... Mortimer Freeze en Snow Cult Scuffle! Esperamos que disfruten este pequeño avance de lo que se viene el 30 de junio”.

Ms. Chalice, conocida en el juego original como Legendary Chalice, será un personaje jugable en este nuevo DLC. Según lo revelado por el estudio independiente, el DLC contará con nuevos jefes, niveles y hasta un personaje NPC amistoso bautizado como Chef Saltbaker.