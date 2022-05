¿Qué es Odin? Conoce todo sobre la nueva consola portátil para emular juegos retro

Las consolas portátiles no son una novedad dentro del mundo de los videojuegos; sin embargo, el hecho de poder jugar en cualquier lugar, sin mencionar a los smartphones, es una característica que solo la Nintendo Switch y Steam Deck, por mencionar máquinas actuales, pueden tener, aunque ha nacido un nuevo actor, llamado Odin.

Así es. Según detalla Kotaku, Odin es el nombre de la nueva consola portátil que está dando que hablar entre los gamers, que desde ya la catalogan como un ordenador de mano. Este dispositivo ha sido creado por la compañía AYN y fue financiada por crowdfunding.

¿Cómo es la consola Odin?

La nueva máquina de videojuegos cuenta con una pantalla LCD IPS de 5,98 pulgadas, por lo que es más pequeña que la consola de híbrida de Nintendo, con un cómodo sostener ergonómico en ambos lados que da mayor comodidad. Además, tiene un deck para conectarlo a la TV, con lo cual se convierte en una consola de sobremesa.

En su interior encontramos un procesador Snapdragon 845 con una configuración de 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y 5.000 mAh de batería en su versión base, u 8 GB de RAM, 128 GB de memoria y 6.000 mAh para la Pro, según su tráiler de anuncio.

Por otra parte, el periodista de Kotaku John Waler menciona que esta consola portátil no fue creada para reproducir videojuegos AAA, sino que está enfocada en la emulación de juegos retro, una tarea que cumple a la perfección, según las pruebas de rendimiento.

De esta manera, Odin se convierte en el primer aparato de mano con emulador capaz de ejecutar clásicos como Shoot ‘Em Up, de Nintendo 64, o Dream Cast, así como Spider-Man 2, de PlayStation 2, entre otros.

Otro detalle para destacar es que la consola portátil funciona con una versión de Android 10 personalizada, así como Google Play para descargar aplicaciones de emulación, entre los que destacan RetroArch. En la versión pro de esta máquina también se puede instalar Windows 11 para acceder a Steam, por ejemplo. Aquí, un video que lo demuestra.

Precio de Odin y Odin Pro

Si estás interesado en adquirir esta consola para emular juegos retro, te contamos que el dispositivo tiene tres versiones diferentes: Odin Pro (US$ 287), Odin (US$ 239) y Odin Lite (US$ 198). Este último es el único que trabaja con el procesador MediaTek Dimensity D9000. Puedes comprarlo aquí.