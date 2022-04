Faraón Love Shady castea partida de Left 4 Dead 2 entre equipos peruanos y mexicanos

Si te hablan de un joven arequipeño llamado Jesús Valle Choque, lo más probable es que no sepas de quién se trata; no obstante, ese hombre es nada más y nada menos que el gran Faraón Love Shady, el famoso cantante que se ha viralizado en los últimos años, a través de los no tan comunes temas que publica en sus redes sociales y canal oficial de YouTube.

Si bien Faraón es conocido en el ámbito de la música, siempre ha mostrado su apego por otras tendencias, tales como los videojuegos, de los cuales se ha declarado fan, sobre todo de uno en particular que muchos peruanos practican. Resulta que el autor de la reciente tiradera a Residente ha tenido presencia en Left 4 Dead 2, el histórico shooter de Valve que mantiene una de las comunidades más fuertes en Latinoamérica, principalmente en nuestro país.

Gracias a una colaboración con el youtuber mexicano Lalo Z, quien se dedica a subir contenido de este videojuego, el músico tuvo la oportunidad de castear una de las partidas de la COPA LATAM 2022, la cual reúne a los mejores equipos de todo el continente del título de zombies. Para esta ocasión, Faraón fue el caster invitado de una partida entre los equipos Together y Luminescence, peruanos y mexicanos, respectivamente, la cual fue ganada por el team extranjero.

Durante el directo, que duró casi dos horas, Faraón interactuó con los usuarios del canal y soltó varias de las frases que lo caracterizan; además, cantó algunos de sus temas más famosos en la actualidad. El autodenominado como “Dios de la Versatilidad” emitió su icónico “RAAAA” cuando los suscriptores donaban dinero en medio del stream, lo que causó varias risas entre los cibernautas.