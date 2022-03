Minecraft: fan logra recrear con exactitud el imponente castillo de Elden Ring

Elden Ring cumplió su primer mes en PlayStation, Xbox y PC; además, se convirtió en uno de los juegos más vendidos de FromSoftware. Miles de usuarios han quedado más que encantados con esta nueva joya de Hidetaka Miyazaki, al punto de recrear sus inmensos y escalofriantes escenarios. Mira cómo se ve el castillo dentro de Minecraft.

Así como lo lees. El imponente Castillo de Velo Tormentoso de Elden Ring y el terreno donde se ubica han sido recreados dentro del inmenso mundo de Minecraft gracias a un usuario conocido en la comunidad de Reddit como u/3exu.

La obra del gamer está dando que hablar en Reddit, y en redes sociales como Twitter y Facebook, debido a la precisión y la perspectiva que hace olvidar a muchos que ha sido construida con cubos.

Otro de los detalles que destacan del castillo es la estética que se consigue por medio de los shaders e iluminación, los cuales le dan ese toque ‘Souls’ que vemos en el videojuego original de FromSoftware.

Así luce la Torre de Velo Tormentoso hecha con cubos de Minecraft. Foto: u/3exu

Desde una gran distancia se pueden apreciar las altas torres del Castillo de Velo Tormentoso, así como los árboles amarillos y niveles de la primera zona del videojuego. Un trabajo que está siendo admirado por muchos fans de Elden Ring.

Si aún no has jugado Elden Ring, te contamos que este videojuego ya se encuentra disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, a través de la plataforma de Steam. Como dato curioso, debes saber que la narrativa fue hecha por George R. R. Martin, escritor de Juegos de Tronos.