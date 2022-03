Auronplay revela que le gustaría impartir charlas sobre el streaming en universidades

Cada vez son más los jóvenes que sueñan con tener éxito en las plataformas de Twitch y YouTube. Sin embargo, el camino para lograrlo está repleto de obstáculos y dificultades que no son perceptibles a simple vista. Es una realidad que la mayoría de aspirantes debe enfrentar si realmente quieren triunfar. Así, para guiar a las nuevas generaciones, uno de los creadores de contenido más reconocidos ha manifestado su interés por orientarlos desde las aulas de las escuelas superiores.

Raúl Álvarez Genes, conocido como Auronplay, es una de las personalidades de internet más relevantes de España y el mundo. En sus 10 años de trayectoria ha sido capaz de obtener más de 28,9 millones de suscriptores en su canal principal. Y aunque su faceta como youtuber terminó, ahora triunfa en Twitch, donde registra más de 12,1 millones de seguidores.

Auronplay conoce a la perfección las ventajas y desventajas de su profesión, así como los sacrificios que son necesarios para alcanzar el éxito. Sin duda alguna, es una de las personas mejor calificadas del medio para auxiliar a los streamers y youtubers novatos.

En una reciente transmisión en vivo, el streamer expresó sus deseos de impartir ponencias en escuelas y universidades para brindar información que pueda resultar útil a los jóvenes que desean dedicarse a la creación de contenido por internet.

“El día de mañana, cuando todo acabe, me gustaría ir a universidades y colegios a dar charlas. Contarles la verdad para que lo piensen bien sobre lo que realmente es esta profesión: qué puede salir bien y qué puede salir mal. Aunque yo no haya estudiado Comunicación audiovisual, es algo sobre lo que a lo mejor sé más que alguien que ha estudiado, ¿no? Porque lo he vivido durante muchos años. Me gustaría”, afimó en su transmisión en vivo.

Además, Auronplay ya ha participado en charlas similares en auditorios. En uno de sus discursos habló sobre las diferencias que existen entre su personaje en internet y su personalidad en la vida real, así como la importancia de la retención del público en los videos de YouTube.

Actualmente, el streamer español se dedica a realizar transmisiones en vivo donde platica con sus miles de espectadores y juega algunos videojuegos como Grand Theft Auto V, Among Us, entre otros. Recientemente organizó el evento viral Squidcraft, un torneo de Minecraft que otorgó 100.000 dólares al ganador y que logró convertirse en el Twitch Rival más exitoso de la historia.