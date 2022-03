Analista de videojuegos predice que PlayStation dejaría de existir en pocos años

El 2022 inició con grandes sorpresas, pues las gigantes compañías de videojuegos anunciaron sus planes dentro de la industria, los cuales se orientaban en la compra y venta de diferentes desarrolladoras gamer. Fue así como Microsoft obtuvo Activision y Bethesda, mientras que Sony siguió con la adquisición de los juegos de Bluepoint y Housemarque; sin embargo, lo llamativo fue que no hubo novedades sobre sus próximas consolas.

La carencia de proyectos ha sido muy criticada por la comunidad gamer y por algunos expertos sobre el tema, pues, por ejemplo, según el popular analista de Wedbush Securities Michael Pachter, la situación de PlayStation podría verse perjudicada en los próximos años. Resulta que, durante el RDX Podcast, se le preguntó cómo Sony competirá contra Xbox Game Pass, y precisó que la PS5 y sus sucesoras están condenadas a dejar de existir en la siguiente década.

“Creo que PlayStation está condenado y que dejarán de existir como los conocemos en aproximadamente 10 años. No pueden competir. No tienen oportunidad de competir. No están un par de años atrasados, es una ventaja inmensurable”, indicó para el portal RDX.

Pachter sostiene que Sony no solo tiene un par de años de retraso, sino que Xbox ha ganado una ventaja insuperable, más aún con la reciente compra millonaria que ha efectuado Microsoft. Esta no es la primera vez que el analista se atreve a predecir el futuro de una marca de videojuegos, pues desde hace varios años ha comentado que la Nintendo Switch ya no tiene sentido y que, si no impulsa la versión Lite, pronto también desaparecerá.

Es necesario mencionar que, si bien la fórmula exitosa del Xbox Game Pass es un gran golpe para PlayStation, la consola de Micosoft depende ahora de sus nuevos títulos exclusivos, escenario en el que el equipo de Sony ya tiene amplia experiencia, pues posee sagas como Horizon, God of War y Spider-Man, que ya tienen una base de fans lo suficientemente grande como para mantener viva a la marca.