Fortnite añadiría una nueva skin de Mary Jane Watson, inspirada en su versión más clásica

Cuando se estrenó “Spider-Man: no way home”, a mediados de diciembre de 2021, Epic Games añadió dos nuevas skins en Fortnite: el Spiderman de Tom Holland y MJ Watson (inspirada en Zendaya). Aunque estos trajes son muy populares, no son los únicos basados en personajes del universo del ‘Trepamuros’, ya que también se incorporó al Duende Verde, aunque en su versión de los cómics.

Según detalla Level Up, un portal especializado en videojuegos, en las próximas semanas Epic Games realizaría un nuevo evento en Fortnite, que tendría como novedad la incorporación de una nueva skin de Mary Jane Watson. Sin embargo, a diferencia del anterior, este nuevo traje estará inspirado en su versión más clásica de los cómics, lo que alegró a miles de fanáticos de Spider-Man.

Skins de Spider-Man: No Way Home. Foto: Epic Games.

Shiina y HYPEX, famosos por sus acertadas filtraciones acerca de Fortnite, compartieron una imagen que muestra la nueva skin de Mary Jane Watson. Además de ser pelirroja, vemos que tiene una playera de Spider-Man. Si eres fanático de los cómics del Hombre Araña, sabes que es un guiño a una clásica portada de este personaje.

Por el momento, se desconoce cuándo llegará la nueva skin de Mary Jane Watson a Fortnite. Lo más probable es que Epic Games haga el anuncio en sus redes sociales en los próximos días. Lo que sí está confirmado es que las skins de “Spider-Man: no way home” volverán (por tiempo limitado) a la tienda del battle royale, así que es tu oportunidad de adquirir a Tom Holland y Zendaya.

Skin filtrada de Mary Jane. Foto: captura de Twitter