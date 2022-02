Call of Duty Modern Warfare 2 y Warzone 2 llegarán a consolas y PC en este 2022

Ha llegado el momento de conocer lo que se avecina para Call of Duty en 2022. Tras no alcanzar las expectativas Call of Duty Vanguard para Activision y con el mapa de Caldera en Warzone necesitado de mejoras por parte de Raven Software, la franquicia necesita un nuevo impulso.

Activision ha confirmado a través de una entrada en su blog oficial que la nueva entrega de Call of Duty será una secuela de Modern Warfare (2019), tal y como apuntaban los recientes rumores. El desarrollo de este título corre a cargo de Infinity Ward, algo que ya había confirmado el propio estudio.

También se ha desvelado que están trabajando en lo que han definido como “una nueva experiencia Call of Duty: Warzone”, que a efectos prácticos parece ser una nueva entrega de este exitoso battle royale gratuito.

Confirman desde el propio Activision que las dos obras están siendo desarrolladas en conjunto desde cero, para que las sinergias entre la pareja de títulos sean totales. De hecho, un nuevo motor gráfico impulsará el lanzamiento de los dos Call of Duty.

Gracias a ese salto, la nueva versión del free-to-play promete una “evolución masiva del concepto battle royale”, que contará con un “espacio de juego completamente nuevo” y un “nuevo modo sandbox para Warzone.

Por su parte, Infinity Ward no ha querido revelar más detalles sobre las nuevas entregas de Call of Duty, pero lo que se ha dejado claro es que los usuarios de PlayStation podrán seguir disfrutando de los nuevos títulos en el futuro, ya que Microsoft seguirá lanzando la saga en el resto de sistemas.