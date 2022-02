GTA 6: Rockstar Games confirma que está trabajando en el próximo Grand Theft Auto

Los fanáticos de Grand Theft Auto muy pronto podrán disfrutar de una nueva entrega de su videojuego favorito, ya que la propia Rockstar Games, los desarrolladores de esta popular franquicia, acaban de confirmar que se encuentran trabajando en GTA 6.

“Con cada nuevo proyecto en el que nos embarcamos, nuestro objetivo siempre es ir mucho más allá de lo que hemos entregado anteriormente, y nos complace confirmar que el desarrollo activo para la próxima entrada en la serie Grand Theft Auto está en marcha”, se puede leer en el comunicado publicado en su blog oficial.

“Esperamos poder compartir más información tan pronto como estemos listos, así que manténgase en sintonía con Rockstar Newswire para conocer los detalles oficiales. ¡En nombre de todo nuestro equipo, les agradecemos a todos por su apoyo y estamos ansiosos por dar un paso hacia el futuro con ustedes!, añadió la desarrolladora.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.



With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.