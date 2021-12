The Game Awards 2021 logra récord y obtiene la mayor audiencia de su historia

The Game Awards, la premiación más importante de los videojuegos, ha tenido un considerable crecimiento durante la edición de este año, y ha logrado mejores porcentajes al de los Oscar y los Grammy del 2021. Geoff Keighley, presentador del evento gamer, ha dado a conocer las nuevas cifras que ha alcanzado la gala que tuvo como protagonista a It Takes Two como el tan aclamado GOTY.

Según las estadísticas presentadas, la ceremonia llegó a ser vista por 85 millones de espectadores a través de 30 plataformas de video en todo el mundo, con lo cual logró superar los 83 millones que tuvo la edición digital del año pasado. Otro dato que llama la atención es que, en formato de visualización única, se alcanzó un total de 3,35 millones de espectadores en la plataforma Twitch.

Otro detalle a resaltar es que, en comparación con el año pasado, se evidenció un aumento del 14% en la audiencia de YouTube, ya que acumuló un aproximado de 1,75 millones de horas del evento. Además, Se alcanzó un nuevo récord en las votaciones abiertas antes de la gala con 23,2 millones de votos a través de la página, lo cual representa un incremento del 27% respecto del 2020.

¿The Game Awards mejor que los Óscar y Grammy en 2021?

De acuerdo a datos de Nielsen, compañía americana de medición de información y mercado, los Premios Oscar 2021 tuvieron una audiencia de 10,4 millones de personas, lo cual representó una caída del 50% en comparación con el 2020. Por otro lado, los Grammy tuvieron también un declive notable, pues los 18,7 millones de espectadores del año pasado se redujeron a 8,8 millones en su última edición. Esto evidencia que eventos relacionados al mundo gaming, como The Game Awards, siguen en ascenso y demostrando que más personas están interesadas en este rubro.