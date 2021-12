Hades hace historia al convertirse en el primer videojuego en ganar un premio Hugo

Hades, el juego de rol de acción roguelike desarrollado por la compañía Supergiant Games, acaba de hacer historia al convertirse, de manera oficial, en el primer videojuego en ganar un premio Hugo. Esta noticia dio la vuelta al mundo, pues, como se sabe, no es tradicional que el ámbito gamer sea partícipe en este evento.

Esta fue una gran excepción, pues el comité de la DisCon III comunicó que esta categoría solo se daría en 2021, siguiendo las normas tal y como establece el reglamento de la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción. Con el fin de cubrir bien esta premiación y que puedan ser reconocidos por la crítica, se nominaron un total de seis títulos. Los que completan la lista son Spiritfarer, The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, y Blaseball.

El juego ganador de este año fue lanzado en 2020 para PC con sistema Windows y macOS, así como también para las consolas de última generación Xbox One, Series X, macOS, y Nintendo Switch. Puedes ver un poco sobre el juego en su tráiler de YouTube.

¿Qué son los premios Hugo?

Esta gala, desarrollada desde 1953, consta de una serie de galardones otorgados a los mejores trabajos de ciencia ficción o fantasía publicados en el año. Su reconocimiento es regular en todo el mundo, ya que no se habla mucho de ellos al nivel de los Óscar o los Grammy. La edición de este año tuvo sede en el World Science Fiction Convention, que tuvo como fechas principales del 15 al 19 de diciembre.