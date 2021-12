The Game Awards 2021 EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la gala de premiación de videojuegos

The Game Awards 2021 EN VIVO ONLINE. El mundo de los videojuegos despide el presente año con uno de los eventos más importantes de la industria que nos permitirá conocer cuál será el GOTY, categoría en la que compiten: Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Deathloop o Ratchet & Clank: Rift Apart se convertirá en el tan preciado Juego del Año.

Como en ediciones anteriores, y aunque estemos en medio de una pandemia, Geoff Keighley decidió realizar el The Game Awards 2021 de manera presencial y transmitirlo desde sus canales oficiales en YouTube, Twitch y otras redes sociales.

The Game Awards 2021 EN VIVO Online

Toma nota. La transmisión del evento de premiación de videojuegos, el cual tiene a Halo Infinite como su primer ganador en la categoría Player’s Choice, está programada para hoy, jueves 9 de diciembre a las 8.00 p. m. hora de Perú.

The Game Awards 2021 en YouTube

Por si no lo sabías, The Game Awards 2021 nominó a 107 videojuegos a sus 30 categorías, siendo la más importante de ellas el GOTY (juego del año), en la que competirán cinco de los mejores títulos que se han lanzado en el transcurso de 2021.

¿Qué es el GOTY y quiénes están nominados en esta categoría?

GOTY, por sus siglas en ingles Game of the Year, es la categoría más importante dentro de The Game Awards 2021, porque el ganador se convertirá en el juego más importante de la industria.

Para esta edición, los juegos nominados son: Metroid Dread de MercurySteam y Nintendo; It Takes Two de Hazelight Studios; Ratchet & Clank: Rift Apart de Insomniac Games; Deathloop de Arkane Studios, Resident Evil Village de Capcom y Psychonauts 2 de Double Fine.

Sorpresas en The Game Awards 2021

Sin embargo, no solo habrá premiaciones, pues la organización del TGA también confirmó que se realizarán anuncios y presentarán tráilers de los próximos videojuegos que se estrenarán en las consolas de PlayStaiton, Xbox, Nintendo, PC y smartphones.

Otro detalle a mencionar es que el evento contará con la presencia de Jim Carrey, Keanu Reeves, Simu Liu, Will Arnett y Geoff Keighley, siendo este último organizador y presentador de la ceremonia.