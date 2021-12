‘Dragon Ball: the breakers’: nuevo videojuego de la franquicia llega en 2022

Se trata de Dragon Ball: the breakers. El videojuego estrenó beta cerrada este fin de semana y un grupo reducido de jugadores tuvo la oportunidad de probarlo y conocerlo.

La dinámica propone una aventura de supervivencia, con un equipo de siete personas sin poderes que tendrán que trabajar juntos para escapar de un gran villano, el cual será controlado por otro jugador. Serán partidas de 7 vs 1.

El objetivo del juego sería reparar una máquina del tiempo para huir del villano, mientras que este último tendrá que hacer lo posible para evitarlo. A diferencia de sus contrincantes, el enemigo sí tendrá poderes y la capacidad de ir evolucionando a medida que la partida avanza, adquiriendo más poderes mientras se va desarrollando la historia.

A pesar de que parece una tarea imposible, la gracia del juego consiste en las posibilidades que tienen los supervivientes de salir victoriosos. Ellos contarán con objetos que les permitirán moverse más rápido por el mapa, ocultarse, e incluso noquear momentáneamente al villano, por lo que tendrán que realizar un gran trabajo en equipo.

Los jugadores también tendrán la oportunidad de reunir las esferas del dragón y así vencer al villano; sin embargo, esta dinámica resultará más complicada, por lo que escapar a través en la máquina del tiempo será la primera opción.

Esta nueva entrega del universo de Dragon Ball Z se estrenará oficialmente en 2022. Foto: Bandai Namco

Asimismo, aunque no estará la presencia directa de los grandes Sayayín como Gokú, Vegeta, Gohan y los demás, algunos de estos podrán ser invocados al reunir suficiente energía, y el jugador podrá cambiar de forma por un breve momento y obtener los poderes necesarios para huir en medio de una situación desesperada o incluso detener al villano por un instante.

Pese a la ausencia de los protagonistas históricos, quienes tendrán la oportunidad de brillar en esta ocasión serán los villanos, pues quien juegue como uno de estos tendrá la posibilidad de encarnar a Cell, Freezer, entre otros.

Aún no hay fecha de lanzamiento oficial para Dragon Ball: the breakers, solo se sabe que será en 2022 y estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Nintendo Switch, PC y Xbox.