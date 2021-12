Es oficial: Aloy de Horizon Forbidden West llegará a Fall Guys

Fall Guys no se cansa de traer nuevos skins a su plataforma, y esta vez ha realizado un épico crossover con el videojuego Horizon Forbidden West, pues se ha confirmado oficialmente que la protagonista Aloy tendrá su propio atuendo en el battle royale.

Sería otro de los rumores y filtraciones de este año que se llegan a oficializar, pues PlayStation ya andaba insinuando este trabajo en conjunto durante su exhibición de septiembre, donde los fanáticos se dieron cuenta que en una parte de la presentación se podía apreciar un modelo del personaje diseñado para Fall Guys. Ahora es la propia desarrolladora Mediatonic la que acaba de revelar esta nueva personalización en su juego. Con esta participación, Aloy continúa su paso por varios títulos, pues ya había hecho su debut en Genshin Impact y en Fortnite hace unos meses.

Se especula que este añadido se dé recién en alguno de los eventos que el videojuego realice a inicios del próximo año, en manera de publicidad para la nueva edición de Horizon que se lanzará en febrero para las consolas PS4 y PS5. “¡Aloy llega a Fall Guys! ¡Prepárate para evitar amenazas mecánicas, recolecta botes de fuego y gana recompensas únicas en el caos de los botes de fuego de Aloy!”, fue el mensaje en redes sociales con el que oficializaron a la guerrera en el juego multiplataforma.

Foto: Captura de Twitter

Recientemente, se anunció que la temporada 6 de Fall Guys agregará más elementos y personajes de PlayStation, pues el videojuego ha confirmado la presencia de Sackboy de LittleBigPlanet y a Jin Sakai de Ghost of Tsushima; asimismo, ya hay máscaras para Ratchet and Clank, Astro’s Playroom y Kena: Bridge of Spirits.