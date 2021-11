Amazon Prime Gaming: todos los juegos gratuitos disponibles para canjear en noviembre

Amazon sorprende a sus usuarios con varios de los títulos exclusivos que ofrece en su servicio Twitch Prime Gaming, el cual viene incluido con la suscripción de paga Prime. Con el objetivo de estar a la par con compañías como Steam y Epic Games, la plataforma ofrece cada mes una lista de juegos gratis disponibles para descargar por tiempo limitado.

Hubo entregas, las cuales destacaron el pasado octubre, que se relacionaban a la temática de Halloween. En esa línea, además del estreno premium de la guerra de las galaxias en Star Wars: Squadrons, la plataforma publicó gratis Alien Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Whiskey and Zombies: The Great Southern Zombie Escape, entre otros títulos que solo pudieron aprovechar hasta el 31 de octubre.

En esta nota, te contaremos cuáles son los juegos gratis que están disponibles desde hoy 1 de noviembre en el servicio Twitch Prime Gaming. Las lista completa la integran 9 videojuegos, los cuales son:

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL - Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Sobre Amazon, ¿qué películas llegan la primera semana de noviembre a su plataforma?

La espera terminó. Los usuarios de Amazon podrán gozar este mes de distintas producciones audiovisuales gracias al catálogo extenso de estrenos que tiene en noviembre. Aquí te traemos cuáles son los estrenos de esta semana.

Quédate en casa (1 de noviembre)

Después de una pandemia de dos años, un grupo de amigos organiza una fiesta a través de una videollamada, la cual está repleta de juegos, drogas y alcohol. Sin embargo, las cosas salen terriblemente mal y la seguridad de su hogar se vuelve más aterradora que el caos que reina en la ciudad.

The good doctor, temporada 4 (3 de noviembre)

Mientras que Shaun y Lea continuán con su relación romántica, el grupo de Shaun está devastado por la muerte de Meléndez. A pesar de los problemas, deberán atender a distintos pacientes parar salvarles la vida.

A man named Scott (5 de noviembre)

Dirigido por Robert Alexander, explora la trayectoria de Kid Cudi a lo largo de una década. Con las presentaciones de Kanye West, Timothée Chalamet, Shia LaBeouf, Willow Smith, Jaden Smith, Lil Yachty y Pharrell Williams.