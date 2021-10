Dota 2: Thunder Predator agradece a fans tras ser eliminados del The International 10

Thunder Predator es el primer equipo en terminar su participación en el mundial de Dota 2. El equipo peruano clasificó por primera vez en un The International y no pudieron ganar una sola partida en la fase de grupos del certamen. Su última derrota fue ante Team Aster, lo que concretó su eliminación del campeonato.

Aunque les queda jugar una partida contra T1, la organización de The International 10 confirmó la eliminación de Thunder Predator en su página oficial. Por otra parte, los peruanos ‘MoOz’, ‘Mjz’, ‘Frank’, ‘Leostyle-’, ‘Mnz’ han logrado embolsar 100.000 dólares.

Las cuentas oficiales en redes sociales de los equipos de Dota 2 son muy activas en estas competencias y la del equipo peruano no fue la excepción. Pese a que durante estos tres días el fan page de la escuadra ha publicado memes con referencia a sus encuentros con equipos como OG, Evil Geniuses, Invictus Gaming, entre otros, la plataforma también sirvió para dirigirse a todos sus seguidores haciendo autocrítica a su participación.

Con una imagen que lleva grabada la palabra “Eliminados” y el score 0-2 a favor de Team Aster, los representantes de Thunder Predator escribieron lo siguiente: “Ya no hay memes para apaciguar este momento. Tuvimos fe hasta el final en nuestro equipo. Llegar a nuestro primer TI y no estar a la altura de la competencia hoy nos hace tocar suelo de forma demoledora. Tenemos muchos aspectos que mejorar, somos los más conscientes de ello luego de este viaje y que no quepa duda en que mejoraremos, volviendo más fuertes”, fueron algunas de las palabras.

De esta manera, Thunder Predator se despide del mundial de Dota 2 con siete derrotas consecutivas, torneo que se ha realizado de manera presencial en Bucarest, Rumania, aunque para esta primera etapa los equipos competían desde sus boot camps.

Por otra parte, el equipo peruano pide apoyar a otros representantes sudamericanos: Beastcoast y SG esports (Brasil), quienes aún siguen en carrera y ya están clasificados al evento principal del mundial de Dota 2, el cual iniciará el próximo 12 de octubre.

Para seguir apoyando a Thunder Predator, te contamos que la escuadra peruana aún le queda una serie contra T1. Este juego está pactado para el día domingo 10 de octubre a las 4.00 a. m. hora de Perú.