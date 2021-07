The King of Fighters XV llegará a PlayStation, Xbox y PC a principios de 2022

SNK ha confirmado que The King of Fighters XV, su próximo juego de acción y lucha, se lanzará de manera oficial para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y PC (a través de Steam, Epic Games y Microsoft Store) durante el primer trimestre de 2022.

Plataformas en las que el juego estará disponible. Foto: SNK

Por medio de un acuerdo con Koch Media, el título estará disponible en versión digital y física. “Estamos encantados de trabajar de nuevo con SNK y emocionados de apoyarlos con nuestras oficinas editoriales locales en todo el mundo”, comentó Stephan Schmidt, director de publicación de socios globales en KM.

Durante los últimos meses, la compañía japonesa ha publicado una serie de avances para revelar uno a uno los personajes que serán parte de esta nueva entrega. Entre ellos destacan Yashiro Nanakase, Terry Bogard, Kyo Kusanagi, Yuri Sakazaki, Iori Yagami, Shun’ei, Benimaru Nikaido, Joe Higashi y Meitenkun.

El lanzamiento de The King of Fighters XV estaba programado originalmente para este 2021. No obstante, Yasuyuki Oda, productor de KOF XV, anunció a principios de junio la decisión de posponer su debut debido a que la pandemia del coronavirus afectó el cronograma de desarrollo del juego.

“La calidad del producto debe ser lo primero”, resaltó el ejecutivo en ese momento. A su vez, pidió a los seguidores “paciencia y comprensión” mientras los equipos de desarrollo de SNK continúan trabajando en la nueva entrega.