Mortal Kombat Defenders of the Earth: el juego hecho por fans que remasteriza los clásicos

Los últimos videojuegos de Mortal Kombat gozan de unos gráficos increíbles; sin embargo, pocos pueden disfrutarlos, ya que solo están disponibles para consolas de última generación y computadoras con buenas especificaciones.

Por fortuna, un grupo de fanáticos decidió iniciar un proyecto llamado Mortal Kombat Defenders of the Earth, un juego MUGEN que, desde hace algunos años, viene sorprendiendo con su tremenda calidad y variados personajes.

Según detalla NeoTeo, este fan game (que puedes disfrutar en tu PC de forma gratuita) está inspirado en los primeros títulos de la franquicia, por lo que se convierte en una buena opción para aquellos jugadores nostálgicos.

¿Qué es lo que ofrece?

Esta entrega hecha por fans reúne a los mejores personajes que hemos visto en los juegos de Mortal Kombat. Para mantener la esencia retro, todos los luchadores mantienen un aspecto en 2D, aunque mejor detallados.

No solo los combatientes tienen un calidad HD, sino también los escenarios que, en muchos casos, son interactivos. Por ejemplo, un personaje que vemos de fondo puede moverse cuando nos toque pelear contra él.

Al igual que los juegos clásicos, Mortal Kombat Defenders of the Earth permite que el jugador liquide a su oponente con los clásicos fatalities, brutalities, babalities y stage fatalities, aunque también fueron habilitados los friendship.

Finalmente, es bueno detallar que no solo puedes jugarlo en solitario, ya que también brinda la posibilidad de disfrutarlo en modo versus o multijugador. Las peleas también pueden ser las clásicas 1 vs. 1 o en equipos de 2 vs. 2.