Among Us: así de asombrosa se ve la edición coleccionista del juego

La edición coleccionista de Among Us para PC se pondrá a la venta el 11 de mayo a 80 dólares. Foto: Among Us

Esta edición de Among Us llegará con un botón de emergencia funcional, dos códigos del videojuego y otros accesorios inspirados en el título. Conoce cuándo se lanzará y su precio.