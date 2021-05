The Last of Us Part II recibe los mejores elogios por parte de Microsoft

The Last of Us Part II es uno de los últimos videojuegos que recibió la consola PS4. Este videojuego generó mucha polémica en la comunidad a tal punto de que muchos gamers criticaron el título; sin embargo, a los de Microsoft y Xbox les encantó la obra de Naughty Dog.

Microsoft será parte del juicio entre Epic Games y Apple, por lo que sus directivos tendrán que testificar ante las autoridades. Debido a ello, una serie de documentos de la compañía se filtraron en las redes sociales vinculados al caso, pero uno de ellos llamó la atención de los internautas.

Sucede que dicho documento se trata de una reseña interna a The Last of Us Part II, juego de Naughty Dog que se estrenó en PS4 a mediados de 2020. Muchos hubiesen creído que los trabajadores de la compañía se habrían unido a las cientos de comentarios negativos que recibió el título, pero fue todo lo contrario.

Trabajadores de la empresa tecnológica y Xbox señalaron que el videojuego protagonizado por Ellie y Abby es un modelo de lo que se debe hacer en la industria. Asimismo, destaca todos los apartados del mismo, como la calidad visual, la atención al detalle y hace hincapié en que “es absolutamente lo mejor de su clase en prácticamente todas las áreas”.

Por otro lado, desde Level Up agregan que en Microsoft también resaltan en la narrativa de The Last of Us Part II sus personajes, la propuesta de acción y calidad de producción. No obstante, señala que hay un punto bajo y es el sistema de combate.

“Parece que Naughty Dog todavía no puede hacer un combate con armas decente en ninguno de sus juegos, y este no es la excepción. Afortunadamente para ellos, encaja con el tema general del juego y lleva al jugador a usar el sigilo”, señala la reseña.