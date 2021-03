Magic: The Gathering Arena se lanza oficialmente para iOS y Android

Wizards of the Coast, una subsidiaria de Hasbro, anunció esta semana el lanzamiento oficial a nivel mundial de Magic: The Gathering Arena para dispositivos móviles iOS y Android. Esta versión llega con nuevos controles de pantalla táctil y mejoras de rendimiento.

Lanzado originalmente para PC en setiembre de 2018, el título es una adaptación digital del popular juego físico de cartas coleccionables Magic: The Gathering creado por Richard Garfield, en el cual los jugadores luchan entre sí con el objetivo de reducir la vida del oponente a cero.

Las reglas son las mismas que la versión original. Los participantes tendrán acceso a cinco mazos, uno por cada color de maná de Magic. Estas cartas se utilizan para lanzar hechizos, convocar criaturas y realizar habilidades especiales. A medida que avanzan en el juego, desbloquearán más cartas poderosas.

Para celebrar el estreno de Magic: The Gathering Arena en dispositivos móviles, los fanáticos recibirán un tóptero de mascota solo por jugar en la aplicación. Además, podrán desbloquear 15 mazos únicos y obtener recompensas diarias.

“El lanzamiento de MTG Arena en dispositivos móviles y tabletas marca un paso muy importante para llevar el juego de Magic a todos, en cualquier lugar y de la forma que quieran jugar”, comentó Chris Cao, productor ejecutivo de Wizards of the Coast.

“El crecimiento fenomenal y la popularidad de Magic: The Gathering Arena ha sido impulsado por nuestra comunidad dedicada de jugadores y fanáticos, y no podríamos estar más agradecidos por su pasión y apoyo”, agregó.

Los usuarios de PC tendrán la posibilidad de administrar y transferir todos sus mazos a la versión móvil con solo iniciar sesión en su cuenta de Wizards. Además, podrán conectarse con personas que jueguen en celulares o tablets de otro sistema operativo, así como en computadoras Windows o macOS.

Magic: The Gathering Arena ya está disponible para descargar de forma gratuita a través de Google Play Store y App Store. El juego es compatible con dispositivos que ejecutan como sistema operativo Android 6.0 o posterior y iOS 13.0 en adelante.